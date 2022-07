Ilary Blasi in crisi con Totti durante l’Isola? Parla Luxuria, retroscena

Tutto ampiamente prevedibile: dopo la rottura sentimentale consumatasi tra Francesco Totti e Ilary Blasi sono proliferate indiscrezioni a non finire. Presunti tradimenti, pseudo sgarri familiari, fantasiose ricostruzioni sull’addio e chi più ne ha più ne metta. Quel che è certo è che la coppia non c’è più e che la crisi andava avanti da tempo. D’altra parte è banale sottolineare che la fine di un matrimonio ventennale non matura in una manciata di giorni. Ed è anche banale sottolineare che mentre la Blasi conduceva l’ultima edizione de L’Isola dei Famosi, il patatrac d’amore si stava svolgendo o, addirittura, già si era verificato e mancava soltanto l’annuncio. Meno banale è invece l’intervento che Vladimir Luxuria, opinionista dell’Isola 2022, ha fatto nelle scorse ore su Ilary e sul comportamento avuto dalla presentatrice durante il reality show.

L’ex parlamentare, intervistata dalla testata “Torino Cronaca Oggi” (a breve sarà madrina al Pride di Asti) nel corso della presentazione del monologo “Le vie di una signora sono infinite” all’Evergreen Fest di Torino, si è trovata a rispondere ad una domanda relativa alla separazione dell’ex capitano giallorosso e della conduttrice. Quando le è stato chiesto se sapesse qualcosa della fine del matrimonio, ha dichiarato: “Ho sempre voluto rispettare la loro privacy”. Altrimenti detto, pare che nell’ambiente tv si sapeva che la relazione era giunta al capolinea.

“Sono due persone mature e intelligenti” ha proseguito Luxuria, aggiungendo che la Blasi, nonostante i problemi familiari, ha sempre avuto un atteggiamento impeccabile a L’Isola, sia in video sia nel dietro le quinte: “Ilary non fa mai pesare sugli agli i suoi problemi, tende sempre a essere allegra e vivace”. “Lei è una tosta, sicuramente sa come affrontare questa situazione”, ha concluso.

Di recente, l’ex politica, intervenendo ai microfoni di ‘Facciamo finta che’ – il programma di Maurizio Costanzo e Carlotta Quadri in onda su R101 -, aveva speso altre parole di stima nei confronti dell’ex moglie di Totti: “Io ho conosciuto professionalmente adesso Ilary Blasi: è una donna di una semplicità, di una simpatia…Mi sembra di conoscerla da sempre, non riesco a pensare in questo momento un’Isola dei Famosi senza Ilary Blasi”.

Ilary Blasi dimagrita: il dettaglio che non è passato inosservato

Chi conosce bene Ilary, parla di una donna forte e risoluta. Questo però non significa che non soffra e che non abbia accusato il colpo della conclusione del suo matrimonio. Uno degli effetti collaterali del naufragio sentimentale, sarebbe il suo dimagrimento. Non è infatti passato inosservato ai più che la Blasi, negli ultimi mesi, ha perso peso.