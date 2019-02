Otelma Isola dei famosi, Alvin svela i retroscena della caduta: ultimi aggiornamenti

By

Isola dei famosi, Alvin aggiorna il pubblico sulle condizioni di salute del Divino Otelma

La caduta del Divino Otelma all’Isola dei famosi ha fatto il giro del Web ed è diventato in poche ore un video virale. Peccato che l’aspirante concorrente, attualmente Polena insieme a Francesca Cipriani, si sia fatto male davvero. Saprete già cosa è successo durante la prova ricompensa per ricevere delle polpette, Francesca e Otelma hanno fatto insieme questa prova e allo scadere dei secondi il Divino è finito a terra. Si è poi scoperto in puntata che è stata proprio Francesca a spingerlo e questo ha scatenato l’ilarità del Web, ma purtroppo ci sono state delle conseguenze. Nulla di grave comunque, il Divino sta bene e a rassicurare il pubblico ci ha pensato anche Alvin su Instagram.

Isola 2019, Alvin parla del Divino Otelma: “Sta bene, sta solo riposando”

Con dei video pubblicati prima di collegarsi in diretta radiofonica, Alvin ha voluto rassicurare tutti: “Tutto bene, tutto bene. Volevo rassicurarvi di una cosa. […] Volevo aggiornarvi sulle condizioni del Divino”, così ha cominciato a parlare l’inviato dell’Isola 2019. Poi ha proseguito: “Il Divino sta bene, ok? Il Divino sta bene e abbiamo fatto tutti gli accertamenti. Quindi si sta solo riposando perché si è fatto un taglio sulla testa. Però sta bene. questa è la cosa importante”. La caduta di giovedì sera dunque ha avuto delle piccole conseguenze, ma la produzione si è subito attivata per fare tutti gli accertamenti del caso. Otelma all’Isola sta bene e pare abbia solo bisogno di riposo.

Otelma all’Isola 2019, Alvin svela i retroscena della caduta

Ma nei video su Instagram, Alvin ha anche rivelato dei piccoli retroscena della caduta. Cosa è successo subito dopo? “Lui è stato super forte, sempre presente. Ironizzava sul fatto che fosse triste di non aver conquistato polpette. Quindi bene, il grande Divino si è dimostrato divino”. Tutto è bene quel che finisce bene, insomma. L’Isola dei famosi tornerà in onda domani sera, scopriremo le altre nomination e sicuramente sentiremo il Divino Otelma commentare l’accaduto. Avrà qualcosa da dire a Francesca Cipriani?