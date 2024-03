Ospiti Verissimo: infornata di ex GF, chi c’è. Data e anticipazioni

Verissimo non si ferma nemmeno nel weekend di Pasqua dove ci sarà un’infornata di ospiti provenienti dal Grande Fratello 8, che ha chiuso i battenti lo scorso lunedì con tanto di rissa quasi sfiorata post finale tra Josh Rossetti e Massimiliano Varrese. Una situazione ben differente rispetto a quella verificatasi lo scorso anno quando nel rotocalco televisivo timonato da Silvia Toffanin non venne invitato nessuno degli ex gieffini su precisa disposizione di Pier Silvio Berlusconi che andò su tutte le furie per il trash visto all’interno della Casa più spiata d’Italia. Quest’anno il numero uno del Biscione è invece stato soddisfatto del reality show e, quindi, non c’è stato alcun diktat. L’intera puntata della domenica pasquale sarà infatti dedicata agli ex GF 8.

Ospiti Verissimo di sabato 30 marzo 2024

Come al solito Verissimo prenderà la linea intorno alle 16.30 e la lascerà poco dopo le 18.30. In studio sarà accolta Veronica Gentili che in questa stagione è stata piazzata alla guida de Le Iene su Italia Uno. Si proseguirà poi con Rosalinda Cannavò e Andrea Zenga, coppia innamoratissima sbocciata nella casa di Grande Fratello Vip e ora in attesa del primo figlio (l’annuncio della gravidanza risale a pochi giorni fa).

Spazio poi al percorso dei primi eliminati dal serale di Amici di Maria De Filippi: il cantante Ayle e il ballerino Kumo. Quindi saranno intervistati Martin Castrogiovanni e la moglie Daniela. A chiudere la chiacchierata di Maria Esposito, giovane attrice che, grazie al suo talento, ha fatto breccia nel cuore del pubblico e ora è in libreria con “Una luce tra i vicoli”.

Ospiti Verissimo di domenica 31 marzo 2024

L’appuntamento della domenica di Pasqua sarà totalmente dedicato a coloro che sono arrivati in fondo al Grande Fratello 8. Naturalmente sarà ospitata la vincitrice del reality, Perla Vatiero. In studio anche Beatrice Luzzi, Rosy Chin, Massimiliano Varrese, Simona Tagli, Greta Rossetti, Letizia Petris e Sergio D’Ottavi. Insomma, nessuno di coloro che sono riusciti ad arrivare all’ultimo giorno di messa in onda del programma è stato escluso. Durante la puntata dedicata al GF saranno presenti anche Paolo Masella e Giuseppe Garibaldi.