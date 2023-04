Ospiti Verissimo, è tabula rasa sul GF Vip: retroscena e scelte nette

C’è stato un tempo in cui a Verissimo transitavano tutti coloro che avevano partecipato al Grande Fratello Vip. Quel tempo pare che sia finito. Il reality show più spiato d’Italia ha chiuso i battenti lunedì scorso, dopo oltre 7 mesi di messa in onda. A trionfare è stata Nikita Pelizon. Nemmeno lei è stata chiamata alla corte di Silvia Toffanin. Nessuna chiacchierata prevista neppure per gli altri finalisti. Non è detto che la prossima settimana a qualcuno possa essere dato spazio, ma, vedendo l’andazzo recente, può anche essere possibile che a Verissimo non sbarchi nessuno nel breve periodo. Si pensava, ad esempio, che la discussa coppia formata da Antonella Fiordelisi e da Edoardo Donnamaria fosse chiamata per un’intervista e invece non c’è stato alcun invito. Ma perché a un certo punto Verissimo ha deciso di guardare altrove senza più chiamare i protagonisti del GF Vip?

Una risposta ufficiale sulla questione non è arrivata da Mediaset. Ma se due più due fa quattro non è difficile risalire al motivo relativo alla decisione di dare poco spazio agli ex ‘reclusi’ nella Casa più spiata d’Italia. Cosa può essere successo? Probabile che dopo la sfuriata di Pier Silvio Berlusconi delle scorse settimane, quella in cui l’imprenditore ha imposto al programma una svolta più sobria e meno trash, anche Verissimo si sia allineato alla visione aziendale. Anche perché, come è arcinoto, alla guida del programma c’è Silvia Toffanin, compagna di vita del numero uno di Mediaset che, con lui, condivide il gusto di una tv garbata, non urlata e non ultrà trash.

Per capire l’insofferenza della Toffanin verso i teatrini televisivi basta rivedersi l’intervista che fece lo scorso anno ad Alex Belli e Delia Duran. In quell’occasione mise all’angolo la coppia circa alcune sue palesi contraddizioni; addirittura si spazientì in determinati passaggi della chiacchierata, fatto più unico che raro. Per farla breve: al GF Vip di quest’anno si sono viste cose che hanno mandato su tutte le furie Pier Silvio Berlusconi e Verissimo pare proprio che non voglia prestarsi come cassa di risonanza di determinati temi e personaggi.

Gli ospiti di Verissimo di sabato 8 e domenica 9 aprile 2023

Questi gli ospiti previsti a Verissimo sabato 8 aprile (come al solito la trasmissione inizierà alle ore 16.30 su Canale 5 per concludersi intorno alle 18.40):

Anna Valle e Giuseppe Zeno, dal 12 aprile su Canale 5 con la fiction Luce dei tuoi occhi 2

Elena Di Cioccio, in libreria con Cattivo sangue

Samu, il ballerino eliminato nell’ultima puntata di Amici di Maria De Filippi

Michele Cucuzza, tornato sui banchi di scuola grazie al programma Back to school

Luigi Strangis, in uscita con un nuovo singolo

Eleonora Pedron e Alessandra Pierelli, per raccontare la loro amicizia

Domenica 9 aprile, ossia a Pasqua, saranno mandate in onda le interviste a: