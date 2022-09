Ospiti Verissimo – Domenica In: le scelte di Toffanin e Venier

By

Ecco chi saranno i volti noti che entreranno nei salotti di Rai 1 e Canale 5 per nuove interviste sabato e domenica 1 e 2 ottobre 2022

Domenica in

Nuovi appuntamenti sabato e domenica con Verissimo e Domenica In. Per le nuove puntate dell’1 e del 2 ottobre 2022, Silvia Toffanin e Mara Venier hanno già preparato tutto. Già da domani il pubblico avrà modo di assistere alle interviste degli ospiti nel salotto di Canale 5. Dopo di che, nel pomeriggio di Rai 1, ci saranno altre novità sia nel talk show di Silvia che in quello di Zia Mara. Ecco chi sono i volti noti che faranno compagnia ai telespettatori durante questo weekend.

Verissimo ospiti sabato 1 ottobre 2022

Chi saranno gli ospiti di Verissimo l’1 ottobre? Silvia Toffanin intervisterà, per la prima volta, Anthony Delon. Quest’ultimo avrà modo di parlare sul piccolo schermo del suo difficile rapporto con il padre, il celebre Alain Delon. Sempre nel pomeriggio di sabato, si svelerà in una nuova intervista Alena Seredova. Farà lo stesso il cantante Ron. Toffanin accoglierà anche Federica Panicucci e Francesco Vecchi, volti saldi di Mattino Cinque. Infine, dopo l’Isola dei Famosi 2022, Carmen Di Pietro e il figlio Alessandro Iannoni si racconteranno in tv.

Verissimo ospiti domenica 2 ottobre 2022

Torna nel salotto di Canale 5 Belen Rodriguez, la quale presto tornerà sul palco de Le Iene. Un’altra donna del mondo dello spettacolo si farà intervistare da Silvia, ovvero Vanessa Incontrada. La conduttrice, dalla prossima settimana, tornerà dietro il bancone di Striscia la notizia, affiancando Alessandro Siani. Si svelerà sulla sua vita Lucrezia Lante della Rovere, seguita da Arisa, appena tornata a rivestire il ruolo di professoressa di canto ad Amici.

Domenica In ospiti quarta puntata

Secondo quanto riporta TvBlog in anteprima, tra gli ospiti della puntata di Domenica In di domenica 2 ottobre 2022 ci sarà Loredana Lecciso, accompagnata dalla figlia Jasmine. Un lungo momento sarà dedicato alla neo deputata Rita Dalla Chiesa. E ancora Mara Venier ospiterà il filosofo e lo scrittore Stefano Zecchi e il giornalista, vice diretto del Corriere della sera, Aldo Cazzullo.

Durante questa fase della puntata, la padrona di casa avrà l’opportunità di parlare di un film di cui è stata protagonista. Si tratta di Diario di un italiano del 1973, tratto dal racconto Vanda di Vasco Pratolini.

Tornerà nello studio di Rai 1 Serena Rossi, che proprio domenica sera sarà protagonista con la fiction Mina Settembre. Infine, Zia Mara avrà modo di fare quattro chiacchiere con Asia Argento.