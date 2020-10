Il sabato in tv, nel pomeriggio e in prima serata, continuerà a essere ricco di novità. Sono diverse le trasmissioni che il pubblico di Canale 5 e Rai Uno potrà seguire. In particolare, vedremo in onda Verissimo con Silvia Toffanin (Canale 5), Italia Sì con Marco Liorni (Rai Uno), Tu Sì Que Vales con tutta la sua squadra (Canale 5) e Ballando con le Stelle con Milly Carlucci (Rai Uno). Sono interessanti gli ospiti tv di questo sabato 3 ottobre 2020 che si racconteranno nel salotto della Toffanin. Nello show in prima serata su Rai Uno non mancherà ovviamente la ballerina per una notte.

Gli ospiti in tv di sabato 3 ottobre 2020 a Verissimo e Italia Sì

Protagonisti a Verissimo questo sabato 3 ottobre saranno Gabriel Garko che, dopo aver fatto coming out di fronte ad Adua Del Vesco al Grande Fratello Vip, parlerà della sua nuova vita a Silvia Toffanin; Elettra Lamborghini, la quale commenterà le immagini riguardanti il suo matrimonio con Afrojack, avvenuto la scorsa settimana. E ancora si racconterà di fronte alle telecamere Roberto Giacobbo, che parlerà per la prima volta di un fatto drammatico accaduto nella sua vita; Stefano Accorsi, che tornerà al cinema il prossimo 8 ottobre con il film Lasciami Andare; Orietta Berti, la quale parlerà della sua autobiografia. Su Rai Uno, invece, andrà in onda Italia Sì con Marco Liorni. Quest’anno il programma non ha degli opinionisti fissi, ma a rotazione.

Ballando con le Stelle, ospite di sabato 3 ottobre 2020: Marcella Bella “ballerina per una notte”

Il programma di Rai Uno condotto da Milly Carlucci continuerà a intrattenere il pubblico con le varie coppie in gioco. La ballerina per una notte sarà Marcella Bella. La nota cantante si esibirà in prima serata e il suo ballo farà da contributo al tesoretto, che servirà a salvare una delle coppie in gara dall’eliminazione. La scorsa settimana ha preso parte al programma la band I Ricchi e Poveri, composta da Angela Brambati, Marina Occhiena, Franco Gatti e Angelo Sotgiu.

Tu Sì Que Vales: ospiti di sabato 3 ottobre 2020

Tornerà in onda, con il quarto appuntamento, la nuova edizione di Tu Sì Que Vales. Come sempre, i telespettatori vedranno alla conduzione Belen Rodriguez, Martin Castrogiovanni e Alessio Sakara. I quattro giudici saranno, ovviamente, Maria De Filippi, Rudy Zerbi, Teo Mammuccari e Gerry Scotti. Al momento, non sono stati annunciati ospiti per questa quarta puntata.