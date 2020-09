La nuova stagione tv entra nel vivo. Ad accompagnare i telespettatori sono tornate diverse trasmissioni celebri, con tanti ospiti attesi. Sabato 26 settembre 2020 ci sarà un ricco parterre di personaggi noti a calcare gli studi televisivi, che vedranno tra i protagonisti Silvia Toffanin con Verissimo (Canale 5), Marco Liorni con Italia Sì (Rai Uno), Maria De Filippi e la sua squadra con Tu Si Que Vales (Canale 5) e Milly Carlucci con Ballando con le Stelle (Rai Uno), che è decollato la scorsa settimana, ottenendo ottimi risultati di ascolto contro la corazzata Mediaset capeggiata da Queen Mary.

Gli ospiti in tv di sabato 26 settembre a Verissimo e Italia Sì

A Verissimo saranno protagonisti Renato Zero che, per i suoi 70 anni, ha scelto di festeggiare con i fan Zerosettanta, una grande opera divisa in tre album di inediti; Giuliana De Sio, colpita nei mesi scorsi dal coronavirus; Antonella Elia, opinionista con Pupo del Grande Fratello Vip. E ancora: Alena Seredova, diventata mamma per la terza volta, e Paolo Ciavarro e Clizia Incorvaia, coppia affiatata nata nella scorsa edizione di Grande Fratello Vip. Su Rai Uno a intrattenere il pubblico ci sarà Marco Liorni che quest’anno ha degli opinionisti non fissi, bensì a rotazione.

Ballando con le Stelle, ospite di sabato 26 settembre 2020: I Ricchi e i Poveri “ballerini per una notte”

Lo show di Rai Uno, dopo che è finalmente riuscito a decollare la scorsa settimana, ospiterà nella veste di “ballerini per una notte” I Ricchi e Poveri, la band composta da Angela Brambati, Marina Occhiena, Franco Gatti e Angelo Sotgiu. Sette giorni fa è sbarcato nello show Massimiliano Allegri, ex allenatore della Juventus e attuale compagno di Ambra Angiolini. Il livornese se l’è cavata egregiamente.

Tu Si Que Vales: ospiti di sabato 26 settembre 2020

Terzo appuntamento della nuova stagione per Tu Sì Que Vales. A condurre ci sarà il solito trio composto da Belen Rodriguez, Alessio Sakara e Martin Castrogiovanni. In giuria, i confermatissimi Maria De Filippi, Gerry Scotti, Teo Mammuccari e Rudy Zerbi (questi ultimi due protagonisti di una ruvida lite la scorsa settimana). Al momento non è stato annunciato alcun ospite.