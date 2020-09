La stagione tv è ricominciata a pieno ritmo. Sabato 19 settembre 2020 sarà ricco di ospiti nei vari salotti e nelle varie trasmissioni del piccolo schermo. Tante le personalità celebri attese a Verissimo (Canale 5) e Italia Sì (Rai Uno) nel pomeriggio televisivo, a cui faranno seguito in prima serata Ballando con le Stelle (Rai Uno) e Tu Sì Que Vales (Canale 5). Milly Carlucci è pronta a tornare in onda dopo un lungo ‘travaglio’. Ballando doveva decollare la scorsa primavera ma per via dello scoppio della pandemia è stato rimandato a inizio settembre. Dopodiché è giunto un altro rinvio a causa della positività del maestro Samuel Peron e del concorrente Daniele Scardina. Finalmente si comincia sabato 19 settembre.

Gli ospiti in tv di sabato 19 settembre a Verissimo e Italia Sì

A Verissimo saranno protagonisti Tomaso Trussardi, che concederà la prima intervista televisiva, Alessia Marcuzzi, che romperà il silenzio sul gossip che, suo malgrado, l’ha travolta quest’estate, Roby Facchinetti degli ex Pooh e Gaia Gozzi, che dalla vittoria di “Amici” non si è più fermata, scalando tutte le classifiche. Attesa in studio anche Loredana Bertè che festeggia i suoi 70 anni rock. Su Rai Uno a intrattenere il pubblico ci sarà Marco Liorni che quest’anno a degli opinionisti non fissi, bensì a rotazione.

Ballando con le Stelle, ospite prima puntata: Max Allegri “ballerino per una notte”

Lo show di Rai Uno scalda i motori con un “ballerino per una notte” d’eccezione: Massimiliano Allegri. L’ex allenatore della Juventus e attuale compagno di Ambra Angiolini si esibirà in un tango insieme alla ballerina Roberta Beccarini. Nel programma confermati inoltre per tutta la stagione Roberta Bruzzone, la nota criminologa che di settimana in settimana svelerà qualche curiosità sulle personalità dei nuovi concorrenti, e Alberto Matano, conduttore di Vita in Diretta.

Tu Si Que Vales: ospiti

Secondo appuntamento della nuova stagione per Tu Sì Que Vales. A condurre ci sarà il trio composto da Belen Rodriguez, Alessio Sakara e Martin Castrogiovanni. In giuria i confermatissimi Maria De Filippi, Gerry Scotti, Teo Mammuccari e Rudy Zerbi. Al momento non è stato annunciato alcun ospite.