Gli ospiti presenti in tv domenica 7 giugno 2020: Domenica In, Da noi…a ruota libera, Live-Non è la d’Urso, Non è l’Arena

Per diversi show la stagione tv si è già conclusa, mentre altri si stanno avvicinando al gran finale. Tra questi ultimi ci sono diversi big della domenica del piccolo schermo che risultano ancora impegnatissimi: Mara Venier con Domenica In, Barbara d’Urso con Live, Francesca Fialdini con Da noi… a ruota libera e Massimo Giletti con Non è l’Arena. Non ci resta che andare a scoprire tutti gli ospiti celebri attesi nei vari talk di Mediaset, Rai e La7.

Gli ospiti di Mara Venier a Domenica In – Rai Uno

Mara Venier, dopo l’infortunio domestico che gli è costato una frattura al piede, stringe i denti e sarà regolarmente al timone di Domenica In. Ecco gli ospiti che allieteranno la trasmissione: il cantante e rapper J-Ax, il giornalista e conduttore de La vita in diretta Alberto Matano, la comica Luciana Littizzetto, il conduttore Enzo Miccio e l’autore televisivo Renzo Arbore. Proseguirà la striscia dedicata all’informazione relativa al coronavirus: per gli aggiornamenti sul tema ci sarà il professor Francesco Le Foche.

Gli ospiti di Francesca Fialdini a Da noi…a ruota libera – Rai Uno

Francesca Fialdini, a Da Noi… A Ruota Libera, si intratterrà con la cantante Elodie, la conduttrice tv Anna Falchi e il duo comico formato da Gigi e Ross. Spazio poi a Don Marco Pozza – il cappellano del carcere di massima sicurezza “Due Palazzi” di Padova -, Daniela Lo Verde – preside dell’Istituto Giovanni Falcone di Palermo, nominata di recente Cavaliere della Repubblica per l’impegno durante l’emergenza sanitaria -, Maria De Giovanni, giornalista e scrittrice che da tempo fa fronte alla sclerosi multipla ed è promotrice del progetto “Mare di tutti”.

Gli ospiti di Barbara d’Urso a Live-Non è la d’Urso – Canale 5

Barbara d’Urso porrà nuovamente il focus sull’emergenza sanitaria per poi dedicarsi nella seconda parte del talk alla cronaca rosa e all’attualità. Al momento la trasmissione non ha reso noto gli ospiti.

Gli ospiti di Non è l’Arena con Massimo Giletti – La7

Anche Non è l’Arena di Massimo Giletti non ha ancora fatto sapere chi saranno gli ospiti della puntata in onda il 7 giugno 2020.