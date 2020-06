Domenica In, Mara Venier tornerà dopo la frattura al piede? La conduttrice ‘eroica’ svela quando sarà in onda

Mara Venier stringe i denti e torna in onda. Il 7 giugno 2020 sarà quindi regolarmente al timone di Domenica In. Nemmeno la frattura al piede l’ha fermata. A rendere noto il suo ritorno sulla rete ammiraglia del servizio pubblico dopo l’infortunio è stato l’amico Pierluigi Diaco, nel corso della puntata odierna di ‘Io e Te’ (Rai Uno). Il giornalista ha fatto sapere che la ‘Zia’ ha ricevuto l’ok dai medici per poter lavorare. Quindi nessuno stop televisivo. Ricordiamo che l’infortunio di cui è rimasta vittima la veneziana è capitato la scorsa domenica, poco prima dell’inizio del programma. Infatti Mara si è presentata in studio con una vistosa fasciatura al piede. Solo dopo la fine della puntata si è diretta all’ospedale per effettuare tutti gli esami clinici relativi alle sue condizioni di salute.

Domenica In 7 giugno 2020: Mara Venier sarà regolarmente alla guida del programma di Rai Uno

“Mi hanno dato l’ok per domenica quindi sarò in onda con Domenica In”. Queste le parole della Venier riportate da Diaco. Mara ha avuto un brutto infortunio pochi giorni fa, quando è caduta dalle scale nella sua abitazione. Oltre alla frattura al piede la conduttrice ha spiegato di aver battuto la testa in modo violento. Fortunatamente la tac non ha rilavato alcun problema circa la botta subita al capo. Per quel che invece riguarda il piede sinistro è stata riscontrata una frattura. Da qui l’ingessatura. La Venier, inoltre, nelle ore successive ai controlli e ai test a cui si è sottoposta, ha dichiarato di dover rispettare un periodo di riposo assoluto per sette giorni. Evidentemente in questa settimana ha lavorato a ritmo ridotto. Ma domenica 7 giugno sarà comunque in onda.

Maurizio Costanzo e il pensiero privato per Mara: parla Pierluigi Diaco

Diaco, nel momento in cui ha dato la notizia inerente al ritorno della Venier a Domenica In, stava conversando con Maurizio Costanzo. Vista l’occasione ha colto la palla al balzo per svelare che il marito di Maria De Dilippi si è preoccupato in privato delle condizioni della Venier.