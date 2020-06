Domenica 14 giugno 2020, tutti gli ospiti in tv: Domenica In, Da noi…a ruota libera, Live-Non è la d’Urso, Top Dieci

Domenica 14 giugno 2020 saranno ancora molti gli ospiti attesi in tv. Sul piccolo schermo torneranno in onda Mara Venier (Domenica In, Rai uno), Barbara d’Urso (Live, Canale 5) e Francesca Fialdini (Da noi… A ruota libera, Rai Uno). Spazio anche a una novità: in prima serata sulla rete ammiraglia del servizio pubblico sbarca Top Dieci, nuovo format condotto da Carlo Conti.

Gli ospiti di Mara Venier a Domenica In – Rai Uno

Appuntamento numero 40 nella stagione di Domenica In. Alla corte di Mara Venier ci saranno Gianna Nannini, Christian De Sica e l’attrice Giovanna Ralli (per commemorare il Alberto Sordi), Eleonora Daniele (fresca mamma, è venuta da poco alla luce la sua prima figlia). E ancora: Stefano De Martino (per dare voce alla nuova edizione di Made in Sud) e Nek. Per lo spazio dedicato alla Fase 3 dell’emergenza sanitaria ci sarà in collegamento il Professor Matteo Bassetti, infettivologo e direttore della Clinica Malattie Infettive dell’Ospedale ‘San Martino’ di Genova.

Gli ospiti di Francesca Fialdini a Da noi…a ruota libera – Rai Uno

Ultima puntata di Da noi a ruota libera. Francesca Fialdini ospiterà la cantante Cristina D’Avena, il conduttore di Pechino Express Costantino Della Gherardesca, la giornalista e conduttrice di Agorà Serena Bortone e l’attrice ed ex moglie di Leonardo Pieraccioni Laura Torrisi. Infine ci saranno le interviste alla poetessa Luciana Landolfi e a Luciana Delle Donne, che ha lasciato una carriera di successo per dedicarsi alle detenute del carcere di Lecce.

Gli ospiti di Barbara d’Urso a Live-Non è la d’Urso – Canale 5

Ultima puntata anche per il talk di Barbara d’Urso. L’appuntamento promette scintille e parecchio’movimento’: Matteo Salvini si scontrerà con 4 vip, Vittorio Sgarbi affronterà le celebri e agguerrite 5 sfere, Asia Argento farà nuove rivelazioni sull’ex Morgan e infine sarà nuovamente trattato il caso Fabrizio Corona.

Gli ospiti di Carlo Conti a Top Dieci – Rai Uno

Tutto pronto per il nuovo show di Carlo Conti su Rai Uno: Top Dieci. La prima puntata andrà in onda domenica 14 giugno 2020, mentre i tre successivi appuntamenti saranno trasmessi il venerdì, sempre in prima serata e sempre sulla rete ammiraglia del servizio pubblico. Domenica 14 giugno 2020 sono attesi Massimo Ranieri e Roberto Mancini, oltre ai ‘giocatori’ del programma che saranno Alessandro Siani, Christian De Sica, Flavio Insinna, Serena Autieri, Nino Frassica e Maria Chiara Giannetta.