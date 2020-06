Barbara d’Urso “senza trucco e appena sveglia”: critiche, replica in una foto

Barbara d’Urso: “Eccomi senza trucco e appena sveglia”. La foto per replicare alle critiche delle scorse ore sui procaci scatti d’antan

Difficile che Barbara d’Urso risponda direttamente alle critiche. La sua strategia è ben diversa: da tempo ha abbandonato lo scontro frontale con i suoi detrattori, preferendo mandare messaggi subliminali. Insomma, dalla serie chi ha orecchie per intendere, intenda. Un’ulteriore testimonianza dell’efficace modus operandi d’ursiano è giunta nelle ultime ore. La conduttrice, seguitissima su Instagram (conta oltre 2,7 milioni di seguaci, in barba agli influencer di professione), nella giornata di ieri ha pubblicato una foto d’antan con un bikini da urlo, raccogliendo circa 80mila like e facendo scaturire più di 3mila commenti. Parecchi coloro che si sono rifatti gli occhi elogiandola, ma parecchi anche coloro che l’hanno biasimata, consigliandole di abbondare un certo tipo d’immagine. E Barbara? Come ha risposto? Mostrandosi oggi senza filtri.

Barbara d’Urso divide ma… chi disprezza ama

Dalle foto d’antan allo scatto mattiniero – senza trucco e ‘senza inganno’ – è un attimo. E infatti la d’Urso, nella giornata odierna, si è mostrata ai suoi fan appena sveglia, bandendo filtri e trucchi. Uno scatto totalmente naturale che suona come una replica indiretta a chi ieri l’aveva criticata. Ovviamente anche l’istantanea odierna ha fatto incetta di like e commenti più o meno positivi. Ma dopotutto è il segno distintivo di Barbarella quello di dividere. Una cosa però è certa: il larghissimo seguito, sia sui social sia televisivo, che ha. E, paradosso, una buona fetta di tale seguito è costituito proprio dalle persone che spesso la biasimano. Come dice il detto? Chi disprezza ama…

Barbara d’Urso e il futuro a Mediaset

Social a parte, la conduttrice napoletana si appresta a chiudere la stagione televisiva con Live – Non è la d’Urso. Dopodiché spazio alle vacanze estive per ricaricare le pile in vista di un altro anno da protagonista sulle reti Mediaset. Su Canale 5, infatti, tornerà con Pomeriggio Cinque, Domenica Live, Live – Non è la d’Urso e il Grande Fratello Nip. Sul reality ci sono però alcuni dubbi: da un lato lei che conferma che lo guiderà, dall’altro alcune indiscrezioni giornalistiche che lo vogliono affidato ad Alfonso Signorini, già al timone della versione Vip. Il tempo scioglierà tutti i dubbi.