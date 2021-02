Ospiti Sanremo 2021, contatti con due super big italiani: ecco chi sono

Sembra proprio che Adriano Celentano sia molto corteggiato per partecipare come ospite a Sanremo 2021. Il “Molleggiato”, secondo Adnkronos, potrebbe fare il suo grande ritorno sul palco dell’Ariston. Sarebbe un evento davvero molto atteso, visto che il cantante manca dal festival da ben 9 anni. Da quando, nel 2012, è stato partner di Gianni Morandi in due serate. Un’altra apparizione sul palco dell’Ariston l’ha fatta nel 2004 durante l’ultima serata finale del Festival di Tony Renis. Secondo alcune fonti, Celentano potrebbe onorarci della sua presenza per un progetto molto particolare che potrebbe coinvolgere anche Roberto Benigni.

Già nei giorni scorsi si ipotizzava un possibile ritorno del premio Oscar toscano che, già lo scorso anno, ha fatto il suo intervento con l’esegesi del Cantico dei Cantici. Il regista potrebbe “sfruttare” la ricorrenza dei 700 anni dalla morte di Dante per omaggiare il poeta sul palco dell’Ariston. Lucio Presta, manager di Benigni e di Amadeus, aveva stroncato sin da subito queste indiscrezioni.

Ora, però, questa ipotesi torna ad essere più probabile. I due non si incontrano in tv dal 2005, da quando Roberto Benigni partecipò come ospite al programma Rockpolitik di Celentano. In quell’occasione, i due scrissero una lettera a Silvio Berlusconi.

Giovanna Civitello conduce il PrimaFestival, Amadeus: “Mai pensare di abbandonare”

Nel frattempo, continuano a venire fuori nuovi dettagli su Sanremo 2021. Quest’anno a condurre il PrimaFestival sarà Giovanna Civitillo, la moglie di Amadeus. Accanto a lei ci saranno anche Valeria Graci e Giovanni Vernia. Sarebbe stato lo sponsor Suzuki, in accordo con Rai Pubblicità, a volerla alla conduzione di PrimaFestival.

La Civitillo “ruba il posto” a Gigi e Ross, conduttori del programma l’anno scorso, insieme ad Ema Stokholma. Nessun ruolo da co-conduttrice, dunque, per Giovanna che l’anno scorso è stata inviata di Sanremo per la Vita in Diretta.

Un grandissimo lavoro anche per Amadeus che, nei giorni scorsi, ha messo a tacere anche i rumors sul suo possibile abbandono. Il direttore artistico ha anche dichiarato che una equipe di 300 persone sta costruendo un palco davvero molto bello e suggestivo: “Una cosa bellissima, si va avanti”.