Perché Lady Gaga e Madonna non sono tra gli ospiti del Festival di Sanremo 2020

Purtroppo per fan e telespettatori al Festival di Sanremo 2020 non ci saranno Madonna e Lady Gaga. Le due cantanti erano un grande sogno del nuovo direttore artistico e conduttore Amadeus. Un sogno che il presentatore non è riuscito a realizzare per cause di forza maggiore. Come spiegato durante la conferenza stampa di presentazione del Festival, la produzione della kermesse musicale aveva contatto sia la regina del pop sia lady Germanotta. Entrambe hanno però declinato l’invito per precedenti impegni lavorativi. Gaga è alle prese con una serie di spettacoli tra gli Stati Uniti e la Russia mentre la signora Ciccone ha da fare con il suo world tour (che tra l’altro è stato messo in stand by proprio in questi giorni per via di un problema di salute di Madonna).

Chi sono gli ospiti internazionali del Festival di Sanremo 2020

Dopo il due di picche di Madonna e Lady Gaga, Amadeus ha puntato su altri due nomi della musica internazionale. Due artisti giovani e contemporanei, che sicuramente lasceranno il segno: il cantautore inglese Lewis Capaldi e la popstar albanese Dua Lipa.

Chi sono gli ospiti italiani del Festival di Sanremo 2020

Tra gli ospiti italiani di Sanremo 2020: Albano e Romina, Emma Marrone, Ricchi e Poveri, Gianna Nannini, Ghali. Altri nomi verranno svelati nel corso della settimana sanremese.