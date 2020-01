Madonna annulla ulteriori date del tour: “È troppo per il mio corpo!”

La nota cantante americana costretta a cancellare altre tappe del Madame X Tour: molto provata per dei precedenti infortuni, la regina del pop si scusa pubblicamente sui social

Un periodo davvero sfortunato per Veronica Louise Ciccone. La nota pop star si è vista costretta a sopprimere altri concerti del Madame X Tour. Solo pochi mesi fa, Madonna eliminò alcuni spettacoli a Boston, Stati Uniti, per dei problemi di salute. In quella occasione, la cantante affermò di soffrire di “dolori fortissimi” per lesioni multiple, tra cui un infortunio al ginocchio. In seguito, solo poche settimane fa, la Ciccone ha dato buca ai fan che l’attendevano a Lisbona due ore prima di salire sul palco, dichiarando di aver bisogno di “ascoltare il suo corpo”, impossibilitata quindi a procedere con lo show nella capitale portoghese. La donna era attesa il 4 e l’11 febbraio a Londra: poche ore fa, attraverso i suoi canali social, la star ha comunicato di aver annullato anche le tappe londinesi.

Madonna alle prese con problemi di salute: soppresse anche gli appuntamenti in Inghilterra, il messaggio di scuse per i fan

“Un messaggio per tutti i miei fan: come tutti sapete, ho avuto diversi infortuni e ho dovuto annullare degli spettacoli per concedermi il tempo di riprendermi. Per non farvi avere brutte sorprese, voglio farvi sapere in anticipo che annullerò due spettacoli, il 4 e l’11 febbraio al Palladium di Londra”. La cantautrice spiega quindi i motivi di tale decisione: “Fare tre spettacoli di fila è troppo per il mio corpo e in effetti i miei dottori insistono che mi prenda un giorno libero dopo ogni spettacolo ma credo che riuscirò a farcela se faccio due spettacoli, poi mi riposerò! È un miracolo il fatto che io sia arrivata così lontano, ma molto ha a che fare con il fatto che faccio sei ore di riabilitazione ogni giorno, tre prima dello spettacolo e tre dopo con più terapie“. La cantante ha poi svelato alcune alcune accortezze adottate durante i suoi concerti per evitare ulteriori problemi. “Non indosso più i tacchi e sono passata alle scarpe basse, ho poi modificato le parti più difficili dello spettacolo. Questo mi ha aiutato enormemente, ma devo ancora stare attenta e, naturalmente, il riposo è la migliore medicina”.

La popstar rassicura il suo pubblico: “Sono determinata a farcela fino alla fine”

Infine un avviso per i fan che hanno già provveduto ad acquistare i ticket per gli spettacoli, sarà tutto rimborsato. “Non vorrei mai cancellare nessuno spettacolo e sono determinata a farcela fino alla fine. I rimborsi verranno automaticamente emessi sulla carta di credito su cui sono stati ordinati i biglietti. Apprezzo la vostra comprensione e mi scuso sinceramente per qualsiasi inconveniente. Grazie, la vostra Madame X”.