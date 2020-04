Ospiti e programmi tv di sabato 4 aprile 2020: Verissimo, Italia Sì, Viva RaiPlay! e Ciao Darwin

Anche sabato 4 aprile sarà una giornata sui generis per la tv italiana che continua a trasmettere in piena emergenza coronavirus. Tante le defezioni relative agli show. Spazio quindi a repliche o a cambi di rotta. Ad andare in onda in diretta è rimasto il talk pomeridiano Italia Sì (Rai Uno) che tornerà con al timone il ‘solito’ Marco Liorni. Anche Verissimo non si ferma, ma proseguirà il suo viaggio con “Le storie”, vale a dire mandando in onda le repliche delle interviste salienti di questa stagione. Ma non solo, visto che sono previsti dei contenuti inediti, realizzati da alcuni ospiti da remoto. La sera largo allo scontro, sempre di repliche, tra ‘il meglio di’ Viva RaiPlay! (Rai Uno) e Ciao Darwin – Terre desolate (Canale 5).

Ospiti Verissimo, la puntata di sabato 4 aprile

Sabato 4 aprile alle 16 su Canale 5 nuovo appuntamento con “Verissimo – le storie”. Oltre alle interviste in replica (quelle di Gerry Scotti, Leonardo Pieraccioni, Heather Parisi, Mahmood ed Ermal Meta.), ci saranno dei videomessaggi inediti da parte di alcuni vip, che racconteranno come stanno vivendo la quarantena. Tra questi: Costanza Caracciolo – che ha appena dato alla luce la piccola Isabel -, da Los Angeles Gabriella Pession e Irama. Inoltre, il coro virtuale di #ImagineForVerissimo si arricchisce di nuove voci: a intonare Imagine di John Lennon, che diventa la sigla del programma, saranno anche Ambra Angiolini, Anna Tatangelo, Arisa, Aurora Ramazzotti, Daniele Bossari con Filippa Lagerback, Francesco Monte, Emma e Ilary Blasi.

Ospiti Italia Sì, sabato 4 aprile

Marco Liorni, dopo gli straordinari di sabato scorso (ha dovuto mantenere la diretta per circa 30 minuti in più del previsto in attesa della conferenza stampa del premier Conte), sarà alla guida di Italia Sì: con lui, in uno studio deserto, Elena Santarelli, Manuel Bortuzzo e Rita Dalla Chiesa. In collegamento da Milano il contributo di Mauro Coruzzi, in arte Platinette.

Viva RaiPlay! e Ciao Darwin in replica: Bonolis e Fiorello uniti nei mugugni

Terzo e ultimo scontro per Viva RaiPlay! di Fiorello, in versione ‘The best of’, e Caio Darwin – Terre desolate. Il programma di Rai Uno si concluderà proprio questo sabato. Ricordiamo che Fiorello e Paolo Bonolis non hanno visto di buon occhio la scelta delle rispettive aziende, Rai e Mediaset, a riguardo del fatto di farli scontrare, seppur in replica. Entrambi hanno detto che si sarebbe potuto tranquillamente evitare la sfida televisiva.