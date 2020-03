Ospiti e programmi tv di sabato 28 marzo: Verissimo – Le Storie, Italia Sì e lo scontro Viva RaiPlay e Ciao Darwin

Altro sabato ‘alternativo’ per la tv italiana che è alle prese con gli ‘effetti collaterali’ del coronavirus: programmi sospesi, redazioni in quarantena e rivoluzioni di palinsesto. Ecco quindi che anche il 28 marzo sarà una giornata sui generis per quel che riguarda il piccolo schermo. Verissimo su Canale 5 andrà in onda come la scorsa settimana, vale a dire riproponendo delle interviste in replica. Italia sì di Rai Uno, invece, continuerà a trasmettere in diretta. Alla guida del talk sempre Marco Liorni, a partire dalle 16,45. Per quel che riguarda la prima serata di Rai Uno e Canale 5 ci sarà lo scontro di ‘repliche’, come sette giorni fa, tra il meglio di Viva RaiPlay! e Ciao Darwin – Terre desolate.

Verissimo, la puntata di sabato 28 marzo: interviste in replica e l’appello ai personaggi famosi

Verissimo – Le storie, questo sabato, riproporrà le interviste di Silvia Toffanin a Sinisa Mihajlovic, Gianni Morandi, Loredana Berté e Adriana Volpe. Inoltre il programma di Canale 5, per trasmettere al pubblico un messaggio di affetto e vicinanza in questo momento drammatico vissuto dall’Italia, ha lanciato un invito al quale hanno risposto moltissimi personaggi del mondo del cinema, della tv, della musica e dello sport. Tutti insieme e ognuno dalla propria casa, i volti celebri intoneranno “Imagine” di John Lennon, capolavoro novecentesco ed inno di pace immortale. Tra questi Afef, Alberto Urso e Giordana Angi, Alena Seredova, Alessandra Amoroso, Diana Del Bufalo, Elisabetta Canalis, Elodie, Fabio Fognini, Francesco Arca, Francesco Renga, Gerry Scotti, Gigi D’Alessio, Giusy Ferreri, Laura Chiatti, Michelle Hunziker, Nek, Paolo Ruffini, Serena Autieri, Serena Rossi, Sergio Sylvestre e Il Volo (Piero Barone, Ignazio Boschetto, Gianluca Ginoble). Oltre alle coppie formate da Edoardo Stoppa-Juliana Moreira, Filippo Magnini-Giorgia Palmas, Francesca Schiavone con Cilene, Kevin Prince Boateng con Melissa Satta, Raoul Bova con Rocio Munoz Morales.

Viva RaiPlay! e Ciao Darwin in replica: Bonolis e Fiorello uniti nei mugugni

Secondo scontro per Viva RaiPlay! di Fiorello, in versione ‘The best of’, e Caio Darwin – Terre desolate. Ricordiamo che Fiorello e Paolo Bonolis non hanno visto di buon occhio la decisione delle rispettive aziende, Rai e Mediaset. Entrambi hanno dichiarato che si sarebbe potuto tranquillamente evitare lo scontro televisivo.