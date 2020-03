Ospiti e programmi tv di sabato 21 marzo 2020: rivoluzione dei palinsesti Rai e Mediaset, ecco cosa vedremo

La televisione si organizza come può ai tempi del coronavirus. Il sabato, che notoriamente è un giorno ricco di ospitate tv nei talk e nei programmi d’intrattenimento, ha subito una rivoluzione, sia in casa Rai sia in casa Mediaset. La rete ammiraglia del servizio pubblico, per la prima serata, punterà sul ‘meglio’ di Viva RaiPlay!, varietà orchestrato da Fiorello per la piattaforma digitale di Viale Mazzini. Ora, lo show, con gli stralci più salienti, arriva sul piccolo schermo per colmare le lacune di palinsesto. Andrà a scontrarsi con le repliche di Ciao Darwin che sarà riproposto su Canale 5. Dunque, ci sarà lo scontro Fiorello – Paolo Bonolis, seppur entrambi in versione registrata. I due showman, sulle scelte delle rispettive aziende, hanno storto un po’ il naso.

Interviste in replica di Verissimo: ecco chi rivedremo

Anche Verissimo, in onda su Canale 5 domani dalle ore 16, proporrà delle repliche di interviste passate. Una sorta di ‘The Best Of’. Nella fattispecie saranno ritrasmesse le chiacchierate tra Silvia Toffanin ed Emma Marrone, Francesco Totti, Il Volo e Antonella Clerici. “Con l’intento di regalare qualche ora di leggerezza e di emozioni – si legge nel comunicato diffuso dalla trasmissione – Verissimo si stringe in un abbraccio ideale a tutti coloro che stanno vivendo questo difficile momento”. Su Rai Uno, invece, ci sarà il consueto appuntamento pomeridiano con Italia Sì, al cui timone ci sarà Marco Liorni. La scorsa settimana, per la sospensione di Domenica In, il talk ha raddoppiato andando in onda anche il giorno festivo. Domenica 22 marzo è stato invece annunciato il ritorno in video di Mara Venier.

Viva RaiPlay! tre sabati con Fiorello su Rai Uno

La Rai chiama, Fiorello risponde. Il conduttore ha fatto sapere che nei giorni scorsi Stefano Coletta, direttore di Rai Uno, gli ha proposto di confezionare ‘Il meglio di Viva RaiPlay!’. Proposta accettata di buon grado dallo showman. Il programma andrà in onda il 21, il 28 marzo e il 4 aprile. Dunque per tre sabati.