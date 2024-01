Ospiti Domenica In, colpo d’occhio impressionante: proteste giuste

Proteste, ora con tono sarcastico, ora con tono feroce, sulle scelte operate da Mara Venier e dai suoi autori a Domenica In. Sui social, non appena la ‘Zia’ ha preso la linea dal Tg1, sono piovute una miriade di critiche. Motivo? Tantissimi telespettatori chiedono che la trasmissione si impegni a darsi una svolta giovanile. In effetti, in apertura di puntata del 28 gennaio, il colpo d’occhio è stato impressionante nel guardare il parterre degli ospiti chiamati a riempire la slot dedicata al Festival di Sanremo.

Bobby Solo, Maurizio Mandelli, Ricky Gianco, Lallo e Pietruccio dei Dik Dik, Nicola Di Bari, Tony Dallara, Wilma De Angelis, Donatello e Robertino: questi gli artisti presenti in studio. Praticamente quasi tutti 80enni, addirittura novantenni. Non che gli anziani debbano essere messi da parte, ci mancherebbe. Magari però si potrebbe cercare un mix con la gioventù.

Il punto è che Domenica In sa di avere un pubblico attempato e preferisce rifugiarsi nel porto sicuro. Sarebbe però ora di avere più coraggio e tentare nuove vie. Maria De Filippi insegna che non è vero che la domenica pomeriggio i ragazzi non guardano la tv generalista. I numeri di Amici sono lì da vedere. Se si confeziona un prodotto a puntino, pure i giovanotti si mettono davanti al teleschermo.

Non c’è quindi da stupirsi della pioggia di critiche che ha travolto sui social ancora una volta il programma festivo della rete ammiraglia della Tv di Stato. Domenica In è stata ribattezzata sarcasticamente “Domenica Inps” o “Domenica Rsa”. Gli utenti si sono sbizzarriti su X, il fu Twitter. Ecco alcuni commenti a caldo che ben rendono il malcontento serpeggiante in una fetta di pubblico.

“Ed anche per questa settimana Mara Venier ci ricorda che Sanremo per lei è una roba da ricovero per anziani”, ha tuonato un telespettatore. Altri tweet a caldo: “Anche oggi Domenica Inps”; “Praticamente un centro anziani oggi a Domenica In”; “Praticamente Domenica In – RSA version”.

C’è chi ha usato anche toni tutt’altro che garbati, quasi rabbiosi, augurandosi che Amici faccia meglio negli ascolti (a onor del vero, costantemente, già batte la trasmissione condotta da Mara Venier): “Il più giovane del talk Sanremo di Domenica In tiene 90 anni”; “Anche sta settimana il talk su Sanremo con le mummie. Dovete fallire, spero Amici faccia il doppio ridicoli”.

E ancora: “Domenica in è la Rsa della tv italiana”; “Ma Domenica In è pagata dall’INPS o dal canone di noi contribuenti? Perché se la paghiamo ancora noi, pretendo che la si smetta di parlare perennemente di Sanremo e si facciano anche interviste ad artisti che non siano andati a cena dalla conduttrice prima di oggi”.