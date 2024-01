Ascolti tv 21/01/24: Montalbano, Terra Amara, Fazio. Tutti i dati

Nella prima serata di domenica 21 gennaio 2024, la replica de Il Commissario Montalbano – Il campo del vasaio (Rai Uno) non riesce a battere Terra Amara (Canale Cinque), che vince di misura. Sono poco più di 2,6 milioni gli spettatori coinvolti dalla fiction Rai (14.7% di share). Oltre 2,8 milioni, invece, quelli raccolti dalla nota soap turca (15.7% di share). Bene, ma in calo rispetto alla scorsa settimana, Fabio Fazio, con il suo Che Tempo Che Fa (Nove) che conquista 1.922.000 spettatori nella prima parte dello show, registrando uno share del 9.6%. Leggero calo anche per Report (Rai Tre) che registra comunque 1.703.000 spettatori e uno share del 9%. Supera il milione di spettatori anche Wonder Woman 1984 (Italia Uno): sono 1.202.000 gli utenti coinvolti, 7.2% lo share registrato.

Di seguito tutti i dati degli ascolti relativi al prime time di domenica 21 gennaio 2024:

Rai Uno: Il Commissario Montalbano – Il campo del vasaio ha intrattenuto 2.628.000 spettatori (14.7% di share);

Canale 5: Terra Amara ha tenuto compagnia a 2.882.000 spettatori (15.7%);

Rai Due: 9-1-1: Lone Star ha raccolto 805.000 spettatori (4.2%);

Italia 1: Wonder Woman 1984 ha appassionato 1.202.000 spettatori (7.2%);

Rai Tre: Report ha ottenuto una media di 1.703.000 spettatori (9%);

Rete 4: Zona Bianca ha tenuto compagnia a 593.000 spettatori (4.2%);

La 7: Il momento di uccidere ha interessato 431.000 spettatori (2.7%);

Tv8: Petra 2 è stato visto da 498.000 spettatori (2.7%);

Nove: Che Tempo Che Fa ha intrattenuto 1.922.000 spettatori (9.6%) nella prima parte e 1.024.000 spettatori (8%) nella seconda.

Ascolti tv domenica 21 gennaio 2024: preserale e access prime time

Affari Tuoi ancora sopra i 5 milioni di spettatori. L’Eredità vince ancora su Avanti un Altro!

Rai Uno: Affari Tuoi è stato seguito da 5.068.000 spettatori (24.8% di share);

Canale 5: Paperissima Sprint ha tenuto compagnia a 2.975.000 spettatori (14.5%);

Rai Uno: L’Eredità ha ottenuto una media di 3.347.000 spettatori (21.4%) nella prima parte e 4.499.000 spettatori (25.1%) nella seconda;

Canale 5: Avanti un Altro! ha intrattenuto 2.679.000 spettatori nella prima parte (17.9%) e 3.552.000 spettatori nella seconda (20.4%);

Rete 4: Stasera Italia Weekend ha totalizzato una media di 639.000 spettatori (3.1%) nella prima parte e 599.000 spettatori (2.9%) nella seconda;

La7: In Altre Parole Domenica ha avuto 779.000 spettatori (3.8%);

Rai Tre: Chesarà… ha appassionato 812.000 spettatori (4.1%);

Tv8: 4 Hotel ha avuto 362.000 spettatori (2%);

Nove: Little Big Italy ha raccolto 444.000 spettatori (3%).

Domenica 21 gennaio 2024 ascolti tv: il pomeriggio

Amici al 23.2% di share. Toffanin vince contro Fialdini e il suo Da Noi… A Ruota Libera.

Rai Uno: Domenica In è stato seguito da 2.500.000 spettatori (16.9% di share) nella prima parte, da 2.705.000 spettatori (19.2%) nella seconda e da 2.405.000 spettatori (18.8%) nella terza;

Rai Uno: Da Noi… A Ruota Libera ha intrattenuto 2.158.000 spettatori (15.9%);

Canale 5: Amici di Maria De Filippi ha avuto un netto di 3.213.000 spettatori (23.2%);

Canale 5: Verissimo ha fatto compagnia a 2.684.000 spettatori nella prima parte (21.2%) e 2.642.000 (19%) nella seconda.

Ascolti tv della mattina di domenica 21 gennaio 2024