“Ospitate Barbara d’Urso, chiunque va lì viene pagato”: parla l’ex di Brosio

Maria Laura De Vitis si confessa a ruota libera, parlando dettagliatamente degli ‘oscuri’ intrecci che ruotano attorno alla televisione. In una lunga intervista rilasciata a Fanpage.it, la giovane, che ha vissuto una relazione con il giornalista Paolo Brosio di oltre 40 anni più vecchio di lei, ha raccontato come si sono svolte le ospitate di cui è stata protagonista da Barbara d’Urso. Non solo: ha anche narrato degli incontri che ha avuto con Fabrizio Corona mentre Brosio era impegnato al GF Vip.

Si inizia dalla data in cui ha imbastito la love story con Brosio. Secondo alcuni si sarebbe trattato soltanto di un legame a favor di telecamere. I più scettici affermano inoltre che Maria Laura avrebbe ‘puntato’ il giornalista perché sapeva che avrebbe partecipato al Grande Fratello Vip. “Agosto 2020, intorno al 20. Eravamo in uno stabilimento balneare a Forte dei marmi. Ci ha presentati un amico comune e io mi sono proposta di aiutarlo a organizzare l’evento benefico a cui stava lavorando”, spiega la De Vitis che sostiene che quando conobbe Paolo non sapeva che sarebbe entrato nella Casa più spiata d’Italia.

“L’ho saputo 2 settimane dopo che lo conoscevo”, dichiara. Il primo bacio, come dire il suggello dell’inizio della love story, è datato 26 agosto. Viene fatto notare a Maria Laura che sul web la presenza del giornalista al GF Vip fu data intorno al 16 agosto. Davvero non sapeva nulla? “Non l’ho cercato su Google. Mi ricordo che quando me lo hanno presentato non lo sapevo, me lo ha detto lui in seguito in maniera molto discreta, chiedendomi di non dirlo a nessuno”.

Fanpage fa poi notare alla ragazza una sua contraddizione di fondo. In particolare le è stato ricordato che quando andò per la prima volta in tv dalla d’Urso disse che non le interessava la popolarità e il piccolo schermo. Alla fine però, a furia di colpi di ospitate, sembra proprio il contrario. A questo punto Maria Laura corregge il tiro: “Forse intendevo che non mi interessava fare in tv in quel modo, parlando della mia vita privata. Che mi sarebbe piaciuto fare tv l’ho sempre detto. Non mi piace dover rendere conto di ciò che faccio a casa mia”.

Altra dichiarazione che sembra celare un cortocircuito di ragionamento: voleva fare tv, ma non per parlare della sua vita privata. Tutte le volte che però è apparsa in video è stato solo ed esclusivamente per la sua relazione con Brosio. Avrebbe potuto dire basta , e invece…

“Perché una volta avere reso pubblica la relazione – spiega -, ho continuato su quel filone per rendere conto al pubblico di quello che stava succedendo. Chiaro che non mi faceva schifo andare in televisione. È stato come un vortice che mi aveva inghiottita ed eravamo in due, mi sentivo spalleggiata da Paolo”.

Si giunge al capitolo Fabrizio Corona. Qualche settimana fa alcune indiscrezioni dissero che dietro le ‘mosse’ della ragazza ci fosse proprio l’ex re dei paparazzi. Si è parlato anche di incontri a casa di Fabrizio. “Ci siamo incontrati due volte mentre Paolo era nella Casa”, racconta Maria Laura che dice che sono stati degli amici che ha in comune con Corona ad averla convinta ad accettare di vedere l’ex di Nina Moric.

“Mi hanno proposto di portarmi da Fabrizio e io, anche ingenuamente, ho accettato. L’ho visto due volte prima di andare per la prima volta in tv, tra il 3 e il 7 novembre. L’8 ero per la prima volta a Live – Non è la D’Urso”, continua nella sua versione la De Vitis. Ma cosa si è detta con Corona? E cosa avrebbe voluto da lei l’imprenditore? “C’era un piano molto chiaro sotto che non avevo colto. L’ho incontrato a Milano a casa sua. Mi disse che vedeva in me un grande potenziale, che avrebbe avuto un progetto per farmi fare tv”.

A questo punto la giovane sostiene che Fabrizio le suggerì di esternare una “versione diversa dalla realtà che non avrei mai dato in tv. Non è vero che Brosio mi pregava e che mi chiedeva di far finta di essere solo un’amica perché potesse mantenere il suo profilo da religioso. Fabrizio mi ha consigliato di dire così ma quando sono andata dalla D’Urso ho raccontato la verità, non la sua versione”.

E quale sarebbe stata la ‘sua versione’? “Il suo filone era mettere in cattiva luce Paolo e passare io per la poco di buono che si faceva usare fisicamente da un uomo più grande per andare in tv. Cosa che avrebbe fatto passare male sia Paolo che me […]. Secondo lui, ne avrei tratto vantaggio perché avrei fatto un sacco di ospitate dalla D’Urso”.

A proposito di Barbara, ha ricevuto dei compensi in denaro per le ospitate di cui è stata protagonista nei suoi show? “Certo, chiunque va in televisione dalla D’Urso viene pagato. Andare in televisione è un lavoro”.