Ospitata di Shaila Gatta finisce male, il manager si scaglia contro Caterina Balivo: gravi accuse

Botta e risposta pesante tra il manager di Shaila Gatta, Andrea Graffagnini, e Caterina Balivo, conduttrice del programma Rai La volta buona. Pochi giorni fa, in studio, la 46enne campana ha accolto l’ex velina. Nel corso della conversazione è intervenuto anche Andrea Biavardi, il direttore del settimanale Oggi. Il giornalista ha mostrato delle paparazzate di Gatta e dell’attore Alvise Rigo. L’ex gieffina, con evidente imbarazzo, ha ammesso di avere iniziato una frequentazione con l’ex rugbista. La vicenda non è affatto piaciuta a Graffagnini che, via social, ha raccontato la sua versione dei fatti, riservando a Balivo parole tutt’altro che tenere. Lei ha replicato per le rime.

Scontro tra il manager di Shaila Gatta e Caterina Balivo

Balivo, su X, in risposta a un post che riferiva la notizia di “Shaila Gatta spiazzata a La Volta Buona” per la faccenda degli scatti con Alvise Rigo, ha digitato: “I nostri ospiti sono sempre al corrente di tutto. Lei lo ha detto che la pressione mediatica la sente sempre”. Quanto scritto ha sollevato ulteriori polemiche e critiche nei confronti dell’ex velina, che è stata accusata da alcuni utenti di aver fatto una sceneggiata. Ma come sapeva tutto? Perché allora ha mostrato stupore quando le sono state piazzate davanti le paparazzate? Queste le domande che si sono poste alcune persone che hanno seguito la storia.

Alla luce di tale situazione, è intervenuto Graffagnini che in parte ha confermato quanto esternato da Balivo, ossia che Shaila sapeva che si sarebbe parlato di gossip nel talk, ma non che fossero proiettate in diretta le paparazzate con Rigo. “Voglio sottolineare che Shaila sarebbe dovuta andare in questo talk per promuovere il libro e per partecipare al salotto dove si sarebbe dovuto parlare di nutrizione e fitness – ha spiegato il manager – Ed è stata cambiata la scaletta e ci è stato comunicato non appena arrivati in Rai a poche ore dalla diretta“.

“Ci hanno comunicato che ci sarebbe stato in collegamento il direttore di Oggi con un servizio di gossip che la riguardava. Ma nessuno le aveva mostrato le foto prima della diretta. Vi ostinate a odiare una persona con una cattiveria inaudita. Placatevi“, ha aggiunto l’uomo che segue professionalmente Gatta. Poi l’affondo su Balivo. Graffagnini ha manifestato un palese disappunto per come è stata gestita la vicenda, dicendo che si sarebbe aspettato che la conduttrice de La volta buona avrebbe raccontato al pubblico i dettagli di come era nata l‘ospitata.

“Mi sarei aspettato che Caterina Balivo in quanto padrona di casa facesse chiarezza su questa situazione, ma visto che non l’ha fatto lo farò io. Shaila Gatta ha visto la paparazzata di Oggi per la prima volta in diretta, se qualcuno afferma il contrario MENTE sapendo di mentire”, lo sfogo di Graffagnini, a cui ha fatto seguito la replica di Balivo: “Mi scusi, ma lei fa affermazioni senza leggere cose scritte… Siamo a sabato eh, un po’ di ricerca! Ho un solo pensiero a questo punto su tutti e lo terrò per me. Buon sabato”.

Inutile dire che il pensiero della conduttrice non sarà certo positivo. Ma lo scontro non è finito qui, perché Graffagnini ha contro risposto con toni decisi, addirittura invitando Balivo a parlare con il suo staff.

Graffagnini: “Spero nelle scuse pubbliche di Balivo”

“Si informi bene con i suoi autori sul tutto, dopodiché spero faccia delle scuse pubbliche, mandare alla gogna mediatica una ragazza di 29 anni senza assumersi delle responsabilità non è da lei. Le auguro un buon weekend”, ha concluso Graffagnini che, senza troppo girarci attorno, ha sostenuto che Balivo, con il suo agire, abbia innescato critiche nei confronti della sua assistita. Una accusa a cui, per ora, la conduttrice ha preferito non rispondere.