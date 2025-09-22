Ospitata cancellata a Domenica In, ex Amici furioso: video e rivelazioni fiume

Manuel Aspidi, ex concorrente di Amici e di The Voice of Italy, attraverso un video su TikTok, si è scagliato contro Domenica In, affermando che la sua ospitata nella rubrica ‘Il Pranzo della Domenica’ è stata cancellata all’ultimo. Il cantante ha parlato di “mancanza di rispetto”, rivelando i dettagli della vicenda. In particolare, ha spiegato di aver fatto le corse per essere presente all’appuntamento, ma che poco prima di andare in onda è stato estromesso dalla diretta.

Domenica In, pasticcio con l’ospitata di Manuel Aspidi

Non solo polemiche per l’ospitata di Giorgia Meloni. Anche un’altra faccenda relativa alla prima puntata di Domenica In è destinata a far discutere. Il varietà condotto da Mara Venier ha dedicato spazio alla rubrica curata da Carlo Conti, “Il Pranzo della Domenica”, slot pensata per la candidatura della cucina italiana all’Unesco. Dall’affaccio a mare della Terrazza Mascagni di Livorno, avrebbe dovuto intervenite anche Aspidi che, però, all’ultimo minuto sarebbe stato messo da parte.

L’ex allievo di Amici ha realizzato un video su TikTok, lasciando trapelare tutta la sua amarezza per la piega presa dalla situazione. Ha esordito spiegando che, qualche giorno fa, la sua produzione ha ricevuto una mail in cui si richiedeva la sua disponibilità a partecipare a “Il Pranzo della Domenica”, all’interno di Domenica. Aspidi ha dato l’ok e ha scoperto che a fargli compagnia avrebbero dovuto esserci Carlo Conti, Dario Ballantini, Leonardo Fiaschi e Ambra Sabatini.

Dopodiché è stata organizzata la conferenza stampa dell’evento, con il suo nome inserito nell’elenco degli ospiti. “Felicissimo naturalmente, ho accettato l’invito con grande piacere – ha narrato il cantante -. Io ieri ero in Sicilia, ho viaggiato di notte per poter essere puntuale quest’oggi per la diretta. Arrivo sul posto questa mattina e mi viene spiegato come è strutturato il programma, che saremmo stati al tavolo con Carlo”.

L’ex Amici: “Io e Ambra Sabatini esclusi”

Si arriva al momento della diretta a Domenica In. “Sta per iniziare la trasmissione – ha spiegato Aspidi – e vengono stravolte le carte al tavolo: con Carlo rimangono solo Dario Ballantini e Leonardo Fiaschi, un artista mascherato da Mascagni e una chef che giustamente doveva esserci per raccontare i piatti tipici di Livorno. Io ed Ambra veniamo lasciati in disparte. Questa cosa mi ha profondamente mancato di rispetto”.

L‘ex concorrente di Amici ha poi sottolineato di esserci rimasto molto male non perché si sente una star, ma perché crede che ci sia stata una forte mancanza di rispetto nei suoi confronti. “Non mi sono mai messo su un piedistallo – ha aggiunto – tantomeno ho mai peccato di poca umiltà, però questo è il mio lavoro e io lo difendo con le unghie e con i denti perché tutto quello che mi sono conquistato l’ho veramente sudato e devo dire grazie a me stesso, alla mia famiglia e alle persone che ho accanto”.

E ancora: “Essere trattato in questo modo mi ha veramente ferito, perché sono stanco un po’ di questo sistema”. Aspidi ha continuato dicendo che se gli fosse stato riferito anticipatamente di andare soltanto alla terrazza Mascagni per trascorrere un momento conviviale e senza apparire in video, avrebbe comunque accettato. Avrebbe potuto però organizzare il viaggio dalla Sicilia a Livorno con più calma: “Sarei stato felice di esserci o probabilmente avrei anche magari fatto le cose con più calma. Non sarei partito di notte per poter arrivare puntuale e partecipare alla trasmissione“.

“Chi ha più santi, va in paradiso”

“All’ultimo secondo hanno pensato bene di cambiare la scaletta di lasciare fuori degli artisti e altri invece no; e di inserirne altri che invece non erano neanche stati lontanamente menzionati”, ha chiosato, sempre con amarezza, il cantante. E ancora: “Il detto “chi ha più santi va in paradiso” purtroppo è ancora molto attuale, e sono un po’ stufo di come vanno determinate dinamiche”.

Aspidi ha aggiunto di essere stufo di vedere alcune situazioni e di ritenere corretto svelare a volte che cosa succede nel mondo dello spettacolo a telecamere spente. Infine ha ribadito che ad averlo fatto infervorare non è stato il fatto di non essere apparso a Domenica In, ma la mancanza di rispetto subita. “Ecco, questo sì!”, ha concluso.