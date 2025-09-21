 Skip to main content
Domenica In

Domenica In, debutto da incubo: Mara Venier travolta da critiche feroci, il motivo

Raffica di critiche sui social, Mara Venier bersagliata: il singolare esordio della nuova stagione del programma

Mirko Vitali21 Settembre 20253 minuti di lettura
Mara Venier colpita da una raffica di critiche

Mara Venier travolta dalle critiche sui social durante la prima puntata della nuova stagione di Domenica In. La conduttrice veneta è stata bersagliata per aver esordito con un collegamento con la premier Giorgia Meloni, la quale è intervenuta nella trasmissione da remoto al fianco di Paolo Bonolis e Sabrina Ferilli. E non è finita qui perché la ‘Zia’ ha anche scatenato dei mugugni per uno sfogo relativo al lavoro svolto durante il periodo pandemico.

Domenica In, spunta Giorgia Meloni: Mara Venier travolta dalle critiche

Nel corso della diretta di Domenica In sono stati organizzati dei collegamenti da varie zone d’Italia per omaggiare la cucina italiana, a seguito della proposta di renderla patrimonio dell’Unesco. Da Roma, a gran sorpresa, assieme a Bonolis e Ferilli, è apparsa la presidente del Consiglio. Apriti cielo!

Su X tanti utenti si sono scagliati contro Mara Venier per aver ospitato la premier. “Spettacolo raccapricciante in una Rai ignobile!”, ha tuonato un cittadino. “Da vomito”, un altro commento feroce. E ancora: “Abbiamo toccato il fondo, questo “leccac*lismo”, è imbarazzante”.  “Ma come s’è ridotta la Venier!? Forse dovrebbe alimentare la testa più che le tasche”, ha digitato un altro utente. Sono piovute altre proteste. C’è chi ha considerato la scelta da parte della conduttrice veneta di invitare Meloni “inguardabile”. “Vergognosa”, un altro biasimo pesante rivolto alla padrona di casa di Domenica In.

Diversi utenti hanno anche invitato la conduttrice ad andare in pensione. Alcuni commenti a caldo: “Ormai schierata in maniera palese con la destra, si era già vista la sua grande figura con Ghali . È ora della pensione”; “Mara Venier dovrebbe seguire l’esempio di Loretta Goggi! A una certa età bisogna staccare e godersi la vita!”; Mara Venier poteva scegliere di lasciare il programma con dignità. E invece”.

Lo sfogo della conduttrice

Nella prima puntata di Domenica In è stata ospitata Loretta Goggi. Durante l’intervista, Venier si è resa protagonista di uno sfogo generico contro coloro che, a suo dire, le avrebbero mancato di rispetto. “Quando diventi anziana ti mancano di rispetto, vecchia, vai in pensione. Io sono andata in onda con il Covid, ma negli anni tutto sembra dimenticato…”, ha scandito la conduttrice. Pure tale intervento è stato accolto da alcuni telespettatori non positivamente. Ad esempio c’è chi ha sostenuto che Venier, durante il periodo pandemico, altro non ha fatto che svolgere il suo lavoro, venendo lautamente retribuita

La battuta sulla valletta de La Ruota della Fortuna

In una slot della trasmissione, Teo Mammucari ha condotto un gioco, coinvolgendo alcuni telespettatori da casa. Venier ha vestito i panni della valletta, spiegando di voler essere chiamata Samira. “No, Samara”, ha risposto il comico romano inscenando una gag. “Samara sembra somara. Io sono Samira, giro le caselle, vai…”, ha controreplicato la ‘Zia’.

Il nome di Samira non è proprio stato scelto casualmente. Infatti è quello della valletta de La ruota della fortuna, quiz show di Gerry Scotti che sta avendo un inaspettato successo nella fascia dell’access prime time di Canale 5 (Scotti è riuscito nell’impresa di battere ripetutamente la corazzata Affari Tuoi guidata da Stefano De Martino). Il riferimento bislacco riferito al volto della concorrenza, vale a dire a Samira Lui, non è passato inosservato.

