Oscar e Eleonora, quanta strada. Rocchini: “Pagine belle e brutte”

Oscar Branzani ed Eleonora, quanta strada assieme. La data speciale, la Rocchini: “Scritto le pagine più belle e più brutte in questo diario”

Tanti auguri a Eleonora Rocchini e a Oscar Branzani che oggi tagliano il traguardo dei tre anni d’amore. La coppia, sbocciata sotto i riflettori del programma Uomini e Donne, naviga in romantiche acque e condivide un legame molto forte e passionale. Per la data speciale odierna, l’ex corteggiatrice ha voluto riservare un pensiero importante per l’ex tronista, pubblicando su Instagram una profonda riflessione, corredata da un album fotografico dove ha ripercorso alcune tappe salienti della love story.

“Quando ci guardo vedo purezza!”, esordisce Eleonora Rocchini, nel commentare i suggestivi scatti che ha scelto di pubblicare su Instagram per rimembrare la sua storia d’amore con Branzani, ‘colpito e affondato’ precisamente 36 mesi fa. “Penso di avere più ricordi ed esperienze fatte con te in tre anni che in tutta la mia vita – prosegue l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne – Abbiamo scritto le pagine più belle e quelle più brutte in questo diario ancora pieno di pagine bianche che aspetta solo di essere scritto”. La dedica al miele trova nella chiosa finale ancor più ‘zucchero’: “Prendi una penna e continuiamo a scriverlo insieme ❤️ #3anni Nana”.

La storia di Oscar Branzani e Eleonora Rocchini di Uomini e Donne: alti e bassi, ma alla fine trionfa sempre l’amore

Oscar ed Eleonora sono felicemente fidanzati, nonostante in passato abbiamo avuto alti e bassi o, per dirla con le parole della Rocchini, hanno scritto “le pagine più belle e quelle più brutte”. Tuttavia, la coppia ha saputo superare brillantemente i momenti di difficoltà e oggi appare serena, contenta e più innamorata che mai, tanto che i fan, notando una gran sintonia e una gran comunione di intenti tra i loro beniamini, continuano a sperare che presto sia fatto un annuncio importante: un bebè in arrivo o un bel matrimonio. Branzani, però, al momento sembra voglia placare tali entusiasmi, come a dire, tempo al tempo.