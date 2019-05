Oscar e Eleonora, Branzani: “Da qui, l’inizio della mia nuova vita”

Oscar Branzani ed Eleonora Rocchini, l’ex tronista: “Da qui, l’inizio della mia nuova vita”. Fan euforici, il dettaglio che non è sfuggito

Oscar Branzani ed Eleonora Rocchini sono sempre più in love. La storia d’amore sbocciata sotto i riflettori di Uomini e Donne procede a vele spiegate e, nelle ultime ore, l’ex tronista è spuntato sui social, riservando alla fidanzata parole al miele. I fan numerosissimi dei due sono accorsi numerosi a commentare il post e in molti non si sono lasciati sfuggire un particolare dettaglio dello scatto che Oscar ha piazzato su Instagram. Qualcuno ha addirittura pensato che ci fosse in ballo un annuncio importante che riguardasse un futuro matrimonio o un futuro bebè, ma è andato fuori strada. Il dettaglio da notare è un altro….

“Da qui, l’inizio della mia nuova vita”, ha scritto Oscar su Instagram, immortalandosi mentre bacia Eleonora in un ristorante di Posillipo. Bebè o nozze in arrivo? No, semplicemente, quel ristorante è lo stesso locale che ha visto i due piccioncini protagonisti di un’indimenticabile esterna durante il programma di Uomini e Donne, come alcuni attentissimi fan hanno sottolineato. Se la memoria non ci inganna, dovrebbe essere stata l’ultima ‘uscita’ dei due, prima della scelta, durante lo show condotto da Maria De Filippi. Ecco dunque che le parole di Oscar assumono un significato molto più chiaro, riassumibile in: “Da allora, iniziò la mia nuova vita”, cioè quella al fianco della Rocchini.

Oscar ed Eleonora: le risposte di Branzani su matrimonio e possibili figli

Fuori strada chi ha pensato a un matrimonio o a un bebè in arrivo. Anche perché Oscar, di recente, ha risposto ai fan su questi due argomenti. A onor del vero, si è limitato a ironizzare sia sulle nozze, sia su un possibile figlio, come a dire di lasciargli spazio e privacy su tali questioni. Nel frattempo, altare o no, l’amore tra i due si mantiene vivissimo e passionale, per la gioia dei tanti seguaci che seguono passo per passo la love story.