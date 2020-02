Oscar Branzani, la nuova fidanzata è una Miss: dettagli, il gossip

Oscar Branzani ritrova l’amore con una Miss: tutto il gossip sulla coppia che si starebbe frequentando da un paio di mesi. In archivio il furente addio con Eleonora Rocchini

Pare che Oscar Branzani, uno degli ex tronisti più amati di Uomini e Donne, dopo il rumoroso addio consumatosi con Eleonora Rocchini, abbia ritrovato serenità e amore con Flavia Natalini, nota per essere stata Miss Lazio e per aver partecipato a Miss Italia 2019. A darne notizia è il sito Very Inutil People che racconta anche i dettagli della possibile frequentazione che, da quanto spifferato, sarebbe cominciata circa due mesi fa. “Si è gettato in una nuova relazione”, scrive il portale gossipparo, avendo pochi dubbi sulla neonata storia. Se fosse confermata, sarebbe una vera e propria boccata d’ossigeno per l’imprenditore campano, che nei mesi scorsi si è ritrovato assieme all’ex e alla sorella in una vicenda dai contorni molto delicati.

Flavia Natalini e l’ex tronista insieme: il gossip

“Sembra essere stata proprio Flavia a fare breccia nel cuore di Oscar“, scrive Very Inutil People riferendosi a Miss Lazio. La Natalini è una ragazza di 24 anni, diplomata al liceo linguistico. Il suo sogno è quello di creare una linea di vestiti tutta sua. E chi meglio di Oscar potrebbe darle dei saggi consigli? L’ex tronista infatti è attivo nella creazione e vendita di una sua linea di costumi. Insomma, il mestiere lo conosce e, se fosse confermata la storia con Flavia, sicuramente potrebbe indirizzarla sulla strada giusta per far sì che realizzi i propri desideri.

Oscar ed Eleonora, c’eravamo tanto amati…

La storia tra Oscar ed Eleonora è finita con pesanti accuse reciproche. Coinvolta nella vicenda anche Dalila, la sorella dell’imprenditore ed ex migliore amica della Rocchini. I fatti sono noti e si sono svolti lo scorso novembre dopo che Branzani e Dalila sono venuti a conoscenza della relazione sentimentale intrecciata da Eleonora e Nunzio, cioè l’ex fidanzato proprio di Dalila. Da sottolineare come il rapporto sia nato quando Oscar e la Rocchini si erano già lasciati. Ma ciò ha comunque provocato un gran trambusto. Una sorta di Beautiful in salsa locale.