Oronzo e Valentina sposi dopo Temptation Island: tutti i dettagli

Una coppia storica di Temptation Island, reality show di Canale 5 condotto da Filippo Bisciglia, è convolata a nozze nelle ultime ore. Stiamo parlando nello specifico di Oronzo Carinola e Valentina De Biasi, protagonisti dell’edizione del programma del 2018. I due avevano lasciato il villaggio da separati, per poi riavvicinarsi una volta lontani dalle telecamere. La coppia ha anche avuto una figlia nel 2021, Giulia.

Oronzo e Valentina sposi

Temptation Island è tornata su Canale 5 con una nuova edizione. Le storie dei suoi protagonisti appassionano sempre il pubblico, che continua a premiare il programma con gli ascolti. Una delle coppie più commentate sui social è stata quella composta da Oronzo Carinola e Valentina De Biasi, la quale ha partecipato al reality show condotto da Filippo Bisciglia nel 2018. In molti li ricorderanno per la celebre frase pronunciata da lui “ho la malattia delle donne”. Dopo il falò di confronto i due avevano lasciato lo show da separati, riavvicinandosi poi a telecamere spente. Dopo aver avuto una bambina, Giulia, nel 2021, Oronzo e Valentina hanno deciso di convolare a nozze.

Il matrimonio si è tenuto ieri, sabato 26 luglio nella loro regione d’origine, la Puglia, precisamente nel Castello Dentice di Frasso di Carovigno. La festa è poi continuata nella Masseria Caselli, dove i due neosposi hanno ballato e festeggiato fino a tarda notte insieme agli invitati. Sono stati proprio quest’ultimi a condividere sui social video e foto del matrimonio, poi ripostate dalla coppia. Oronzo e Valentina sono stati immortalati durante i preparativi, mentre si giurano amore eterno, all’uscita del castello e con davanti una torta nuziale a quattro piani.

Per quanto riguarda gli abiti prescelti dalla coppia, lui ha optato per un completo giacca e pantalone nero, abbinato ad una camicia bianca al cui collo ha legato un papillon nero. La sposa, invece, ha scelto un abito lungo bianco, modello a sirena, con corpetto di pizzo e spalle scoperte. I capelli sono stati raccolti in uno chignon, al quale ha legato un velo. Tra le mani Valentina aveva anche il classico bouquet di fiori, bianchi come il vestito.