Ornella Vanoni smonta i modi di Mara Venier: reazione Fazio (video)

Ornella Vanoni smonta l’atteggiamento di Mara Venier a Domenica In. Durante l’ospitata a Che Tempo Che Fa dell’11 febbraio, la cantante 89enne a un certo punto ha indirizzato parole pungenti verso la conduttrice veneziana, affermando che nello speciale Sanremo, in cui ha accolto tutti gli artisti che si sono esibiti al Festival 2024, ha avuto un comportamento troppo mellifluo e che ha usato esageratamente le parole “amore” e “adoro”. La Vanoni ha affondato i suoi colpi mentre stava conversando con Mara Maionchi e il padrone di casa Fabio Fazio, il quale, avendo capito in un amen che si stava finendo su un terreno scivoloso, ha silenziato Ornella mandando la pubblicità.

“Non dirò mai più la parola ‘adoro’ e ‘divino’ ma soprattutto ‘amore’. C’è questa parola che dovremmo dire solo a pochissime persone, ‘amore, ti amo’”. Questo l’esordio della Vanoni che è poi passata ad attaccare la Venier: “Mara oggi amava tutti, Mara Maionchi no, Mara quell’altra, che mi è molto simpatica, ama proprio tutti. ‘Ti amo’, un conto è l’umanità e un altro amare e baciare tutti. Io non sono d’accordo sull’uso della parola amore in questi contesti“. Fazio è subito corso ai ripari: “Ne parlerei dopo la pubblicità. Pubblicità!”. Naturalmente una volta ripresa la linea l’argomento “Venier” non è più stato ripreso.

"Non dirò mai più la parola 'adoro' e 'divino' ma soprattutto 'amore' Oggi Mara Venier amava tutti" #CTCF pic.twitter.com/vciMMN17mD — Il Grande Flagello (@grande_flagello) February 11, 2024

La Vanoni non è l’unica a mal digerire l’atteggiamento della Venier che a Domenica In, spesso, quando conversa con i suoi ospiti, infarcisce il discorso di apprezzamenti, di ricordi personali e di attestati di stima e affetto. Le sue interviste pullulano di “lo sai che ti voglio molto bene”, “io ti adoro, davvero”, “noi siamo amici da tanti anni e ti ho sempre ammirato”, etc etc. Da tempo alcuni telespettatori, pronunciandosi con commenti duri sui social, sostengono che tale comportamento sia egoriferito e troppo smielato.

C’è da dire che la conduttrice veneziana è davvero molto amata da tantissime persone del mondo dello spettacolo. Infatti molti artisti e vip che sono passati dal suo salotto hanno sostenuto che ha grande umanità e che è una conduttrice attenta e sensibile. Insomma, è vero che la ‘Zia’ spinge spesso l’acceleratore sul voler sottolineare quanto sia amica dell’ospite di turno, ma è pur vero che spesse volte viene ricambiata in modo spontaneo.

Domenica In, i numeri sorridono a Mara Venier che però potrebbe lasciare

Al di là di alcune voci critiche, i numeri, cioè gli ascolti tv, sorridono a Mara Venier. Domenica In viene ogni puntata battuto dalla corazzata di Amici, ma ottiene comunque dati di ascolto assolutamente più che sufficienti. La Rai è contenta, ma non è detto che nella prossima stagione ritroveremo la ‘Zia’ alla guida del programma. Motivo? In diverse occasioni la conduttrice veneta ha spiegato che non esclude l’ipotesi di ritirarsi a vita privata a fine stagioe.