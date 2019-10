Ornella Vanoni in lacrime ad Amici: “Scusa Pamela, non ti ho guardato”

Amici Celebrities, Ornella Vanoni giudice apprezzatissimo: in finale arrivano le lacrime

Ornella Vanoni ad Amici Celebrities è piaciuta al pubblico, che ora chiede di vederla anche nell’edizione tradizionale. Al Serale, s’intende. Ma nella finale abbiamo visto anche un’Ornella molto commossa, oltre all’Ornella simpatica e divertente che abbiamo conosciuto nelle settimane passate. La Vanoni si è calata completamente nei panni di giudice ed è stata a volte intransigente, altre volte molto comprensiva. Per esempio un suo giudizio ha colpito la sensibilità di Laura Torrisi e l’attrice ha pianto in studio per questo. Spesso però i suoi sono stati consigli, più che critiche, insomma abbiamo visto giudici più severi nella storia del Serale di Amici di Maria De Filippi. Ma perché ha pianto Ornella Vanoni?

Ornella Vanoni in lacrime ad Amici Celebrities, poi chiede scusa a Pamela Camassa

Le lacrime sono arrivate durante un’esibizione di Pamela Camassa, vincitrice (a sorpresa?) della prima edizione di Amici Celebrities. La fidanzata di Filippo Bisciglia – che ha rivelato che non voleva fare Amici con lei – ha danzato sulle note di Vedrai vedrai, una bellissima canzone di Luigi Tenco. Il testo del brano, la voce dell’artista hanno emozionato tantissimo Ornella Vanoni, che abbiamo visto con gli occhi pieni di lacrime appena la regia la ha inquadrata. A fine esibizione, Michelle Hunziker ha chiesto al giudice il motivo di tanta commozione, immaginando fosse per Tenco. Ma poteva anche essersi emozionata per la coreografia di Giuliano Peparini, perché no? Alla fine però era proprio come tutti avevamo immaginato. Ornella ha infatti detto: “Sempre quando sento Luigi piango. Scusa Pamela non ti ho guardata perché piangevo”.

Ornella Vanoni ad Amici Celebrities, le lacrime per Luigi Tenco

La Vanoni ha chiesto perdono a Pamela Camassa perché non è riuscita a seguire la sua esibizione, avendo gli occhi lucidi e non riuscendo a concentrarsi. Per questo forse non ha espresso al meglio il suo giudizio sulla concorrente, nonostante il suo ruolo richiedesse proprio questo. Le scuse ovviamente sono state più che accettate, dinanzi a una forte emozione di Ornella Vanoni. Quest’ultima ha inoltre ribadito una curiosità sulla canzone di Luigi Tenco: “Questa canzone lui l’ha scritta per una donna, ma è sua madre”. Come ricordato anche da Michelle, Ornella aveva già rivelato questo aneddoto qualche puntata fa.