Ornella Vanoni in crisi: “Ho perso tutti i soldi, non ho niente”

In una lunga intervista rilasciata a Il Corriere della Sera Ornella Vanoni si è raccontata senza filtri. Tra le tante cose ha svelato di non aver messo soldi da parte nel corso della sua carriera. La cantante sarebbe tutt’altro che milionaria. Su di lei è stato scritto che avrebbe un patrimonio di 118 milioni di euro, soldi che invece non ha: “Se fosse vero non sarei qui, ma a nuotare in una isola del Pacifico”. A fine tournée le davano solo una parte di quel che le spettava e poi ha sempre gettato via il denaro anche per un senso di solitudine in quanto è sempre stata da sola nelle sue scelte:

“Compravo una casa, la arredavo, poi vedevo che nessuno veniva a trovarmi, neppure mio figlio, e la rivendevo, magari a metà prezzo”

Solitamente restia a parlare del figlio Cristiano Ardenzi, nato dal breve matrimonio avuto con il produttore Lucio Ardenzi, Ornella Vanoni questa volta si è aperta sull’argomento svelando i rapporti difficili avuti con lui. Ha impiegato una vita a recuperare i rapporti con il figlio, classe 1962.

Da piccolo lo lasciava dai nonni per lavorare. Questo le causò una forte depressione, però la gravidanza lo ricorda come il periodo più bello della sua vita perchè l’unico momento in cui non è stata sola, in cui si è davvero in due. Donna passione, la Vanoni ha avuto grandi amori.

Il primo grande amore fu per Giorgio Strehler, di cui divenne allieva e collaboratrice al Piccolo Teatro di Milano nel 1963. Il sodalizio con il regista contribuì alla creazione del personaggio della Vanoni, che s’impose come cantante sofisticata delle canzoni della mala. Chiusa la storia con Strehler, che aveva tradito con l’attore Renato Salvatori, Ornella si legò a Gino Paoli.

Un amore molto tormentato e la loro storia venne squassata dal grande dolore di un aborto spontaneo. Lei lo lasciò e lui si legò a Stefania Sandrelli. Nel mezzo della complessa storia con Paoli, Ornella Vanoni lo lasciò temporaneamente per sposare Lucio Ardenzi. Il matrimonio subito mentre era incinta del primo figlio e tornò con Gino Paoli.

Ornella Vanoni, la verità sulla lite con Mina: “Ci siamo perse da quando è in Svizzera”

Nella lunga intervista, anche qualche dichiarazione sui colleghi tra cui Mina. Ornella Vanoni ha svelato che per tanti anni sono state amiche, si frequentavano. Un giorno Alfredo Cerruti, le propose una trasmissione televisiva con lei. Ornella accettò, ma a sua insaputa venne sostituita da Raffaella Carrà. Da quando Mina si è rifugiata in Svizzera si sono perse.