Ornella Vanoni, il gesto di Gino Paoli: cos’ha fatto comparire vicino alla bara

Tantissime persone stanno omaggiando Ornella Vanoni, deceduta a 91 anni venerdì scorso, colta da un arresto cardiaco fatale. Al Piccolo Teatro Paolo Grassi di Milano, è stata allestita la camera ardente dove spicca la bara color noce della compianta cantante. Migliaia di persone si sono recate in queste ore a farle visita. Vicino al feretro è apparso anche un cuscino di rose gialle a forma di cuore, impreziosito da un nastro verde col nome del mittente in nero: ‘Gino’. Trattasi di Gino Paoli, uno dei grandi amori di Vanoni. Inoltre, accanto al cuscino è stata depositata una composizione di fiori bianchi dalla ‘Famiglia Paoli’. Questo l’ultimo gesto del cantautore in onore della musicista. L’artista ligure ha inviato rose gialle non casualmente: sapeva che era il colore preferito dell’ex.

Ornella Vanoni, l’ultimo gesto di Gino Paoli

Paoli e Vanoni, dopo la fine della loro tormentata relazione, sono rimasti amici. Ornella aveva anche stretto un forte legame con la moglie di Gino, Paola Penzo. A commentare a caldo la scomparsa della leggendaria cantante è stata infatti quest’ultima, rivelando che il marito stava dormendo in quel momento e che non lo avrebbe svegliato perché consapevole che la notizia gli avrebbe provocato un profondo dolore. Ha così deciso di informarlo al risveglio.

Per il momento Paoli non ha rilasciato alcuna dichiarazione in riferimento alla scomparsa dell’ex compagna. Ha però pubblicato sul suo profilo Instagram uno scatto in bianco e nero, in cui li si vede giovanissimi mentre lui suona al pianoforte e lei gli è a fianco. L’immagine è stata corredata con una didascalia tanto ‘scarna’ quanto potente: un cuore nero, segno della sofferenza provata da Gino per la dipartita della cara amica.

Paoli e Vanoni si sarebbero visti a breve: la rivelazione di Orietta Berti

Dopo il decesso di Vanoni, è emerso che la stessa Ornella e Gino Paoli avrebbero dovuto incontrarsi tra non molto per discutere i dettagli di un nuovo progetto professionale da realizzare in un futuro prossimo. Orietta Berti ha raccontato che la collega, in alcune telefonate, le aveva confidato che lei e l’ex fidanzato avevano in mente di lavorare a un album insieme.

Il racconto di Orietta Berti è stato confermato da Paola Penzo che ha spiegato che era vero che lei e il marito Paoli avrebbero dovuto vedersi a stretto giro con Vanoni e che già si erano accordati per l’appuntamento. Purtroppo non ci sarà alcun ritrovo. Ornella è volata in cielo.