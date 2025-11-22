Addio a Ornella Vanoni, reazioni: Fazio distrutto, Annalisa informata in diretta e allibita

Intorno alle 23 di venerdì 21 novembre, il cuore di Ornella Vanoni si è fermato per sempre. L’icona della musica italiana è morta nella sua abitazione, a causa di un arresto cardiocircolatorio. I soccorritori del 118 si sono precipitati nella casa dell’artista 91enne, ma ormai non c’era più nulla da fare. La tragica notizia è subito diventata di dominio pubblico. In queste ore tantissimi stanno ricordando la leggendaria Ornella. Tra questi l’amico Fabio Fazio che ha dichiarato di essere incredulo e senza parole per quanto accaduto.

Ornella Vanoni e le ultime telefonate

Il giornalista Maurizio Porro, con un articolo pubblicato sul Corriere della Sera, ha rivelato una delle ultime telefonate avute con Ornella Vanoni. La chiamata risale a pochissimi giorni fa. La cantante aveva detto allo scrittore di non stare bene a causa della sofferenza che le provocava una vertebra. Aveva inoltre aggiunto che sarebbe andata a farsi curare in una clinica di Pavia.

“Non sto bene – raccontava Vanoni a Porro -, un dolore a una vertebra, non so mi sento strana, ma andrò in una clinica di Pavia dove sono bravissimi, li conosco, mi metteranno a posto. Ora devo stare ferma, ho un dolore, sai come un coltello che ti trapassa la schiena. No, domenica non vado da Fazio, ci sono a settimane alterne, ci andrò domenica prossima”. In effetti a Che Tempo Che Fa non la si è più vista. L’ultima sua apparizione è datata domenica 2 novembre.

Fabio Fazio e Fiorella Mannoia senza parole

“Sono senza parole, non ero pronto. Non riesco a dire niente, non mi pare possibile”. Così Fabio Fazio su X, nel confermare che il decesso di Ornella Vanoni è giunto in modo improvviso, cogliendo tutti di sorpresa. Incredula anche Fiorella Mannoia: “Cerco le parole ma non le trovo, mi sembrano tutte banali. E lei ha sempre odiato la banalità. Ora sento solo un grande e profondo dispiacere. Ci mancherai”.

“Tesora mia adorata”, il commento flash e denso di affetto di Luciana Littizzetto. “Ognuno ha i suoi cantanti preferiti… la mia era Lei. Riposa in Pace meravigliosa Ornella, la tua voce, la tua personalità, la tua luce, non ci lasceranno mai. Unica”, ha scritto Laura Pausini. “Addio Ornella, mi mancherai tanto”, il pensiero di Mara Venier.

La regista Emma Dante ha svelato che Vanoni le aveva assicurato di recente che sarebbe andata a vedere il suo nuovo lavoro a teatro: “Mi aveva promesso che sarebbe venuta a vedere il suo nuovo spettacolo a Milano. L’aspettavo con emozione. Ornella è morta e un pezzo della nostra vita se ne va con lei“.

Annalisa apprende in diretta della morte della Vanoni, la reazione

La cantante Annalisa ieri sera si è esibita al Palazzetto dello Sport di Roma. Al termine dello show, SuperGuidaTV l’ha informata del decesso della Vanoni, chiedendole un commento a caldo. “Ehm, volevamo darti una notizia appena arrivata, un tuo commento, è morta Ornella Vanoni adesso”, ha chiesto la giornalista. Annalisa, allibita, ha così risposto:

“Ehm, non so proprio cosa dire, è una notizia orribile. Mi dispiace da impazzire. Non so, sono molto impreparata onestamente a commentare questa cosa, è stata un’orrenda sorpresa. Non so cosa dire se non che mi dispiace immensamente e che Ornella era immensa con tutte le sue manifestazioni artistiche e umane. E quindi non so… Le mando un abbraccio, spero che le arrivi“.

Le parole della moglie di Gino Paoli

Il Corriere della Sera ha provato a raggiungere Gino Paoli, ex di Ornella Vanoni. Non ha intercettato il cantante. Ha però parlato con sua moglie, Paola Penzo. “Non so proprio come potrò dirglielo, sarà veramente difficile. Doveva venire a trovarci tra qualche giorno, la stavamo aspettando. Per me è un grandissimo dolore e lo sarà anche per mio marito quando domani apprenderà la notizia”, ha dichiarato la signora Penzo.

Molti altri artisti hanno speso parole d’affetto e stima per Ornella. “Ornella non può averci lasciato lei voleva vivere. Una donna affascinante, intelligente e colta, autoironica, un’artista immensa… senza fine. Quanto ci mancherai amica mia”, ha scritto Loredana Bertè. Anche Patty Pravo ha manifestato il suo dolore per la scomparsa dell’amica: “Ornellik. Grande artista, grande amica. Ti vorrò per sempre bene… mi mancherai. La tua Nicopat”.

“Ciao mitica Ornella, grazie per questa interpretazione, per la voce, per l’ironia costante. W Ornella Vanoni”, il ricordo di Vasco Rossi che ha postato una foto dell’artista sul palco accompagnata dalle note della versione del suo brano “Ogni Volta”, reinterpretato proprio dalla Vanoni.

“Che dolore…grande Ornella. Senza di te e senza la tua meravigliosa voce la musica sembra svanire. Grazie per aver cantato delle mie canzoni. Questa era la nostra preferita: Amore mio amico mio”. Così Cristiano Malgioglio a cui si è aggiunto Mahmood: “‘Ma io e te dove ci siamo conosciuti?’ E’ sempre stata l’unica domanda che mi facevi a cui non si riusciva a dare una risposta. Grazie per l’affetto, le cene, gli insegnamenti, e tutto il tempo che in questi anni mi hai regalato, resterai sempre nei miei ricordi, nel mio cuore e nei miei occhi. Ciao Ornella”.