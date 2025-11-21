Morta Ornella Vanoni, le cause del decesso improvviso

Morta Ornella Vanoni. La cantante si è spenta all’età di 91 anni. Secondo quanto emerso dalle prime ricostruzioni, l’artista ha avuto un malore mentre si trovava nella sua casa di Milano. Grazie alla sua voce unica e al suo stile inimitabile, è diventata un simbolo della musica italiana. Negli ultimi anni, è divenuta anche un personaggio iconico del piccolo schermo. Sono diventate cult le sue ospitate a Che Tempo Che Fa.