Musica

Morta Ornella Vanoni, le cause del decesso improvviso

Addio a Ornella Vanoni, la cantante si è spenta all' età di 91 anni, in casa sua, a Milano, a causa di un malore

Mirko Vitali22 Novembre 20251 minuti di lettura
ornella vanoni a verissimo

Morta Ornella Vanoni. La cantante si è spenta all’età di 91 anni. Secondo quanto emerso dalle prime ricostruzioni, l’artista ha avuto un malore mentre si trovava nella sua casa di Milano. Grazie alla sua voce unica e al suo stile inimitabile, è diventata un simbolo della musica italiana. Negli ultimi anni, è divenuta anche un personaggio iconico del piccolo schermo. Sono diventate cult le sue ospitate a Che Tempo Che Fa.

