Ornella Vanoni a Sanremo 2019: ironia e frecciatine conquistano il pubblico

Ornella Vanoni a Sanremo 2019: l’ironia della cantante conquista il pubblico

Pochi minuti di Ornella Vanoni sul palco di Sanremo sono bastati per mandare in delirio il pubblico del Festival (anche quello presente sui social). La cantante, in scena insieme a Virginia Raffaele, ha dato il meglio di sé stasera ed ha conquistato tutti con la sua autoironia. La Vanoni non ha cantato inizialmente, ma si è semplicemente prestata ad una gag comica insieme alla co-conduttrice. Quest’ultima, da sempre nota per essere una bravissima imitatrice, ha portato al Festival di Sanremo (finalmente) una delle sue parodie più riuscite: quella di Ornella Vanoni appunto.

Ornella Vanoni tra ironia e frecciatine: “Sono venuta gratis, che non diventi un’abitudine”

Il momento che a Sanremo ha visto Ornella Vanoni protagonista indiscussa della scena è piaciuto così tanto che il nome della cantante, praticamente subito, è finito tra i trend di Twitter Italia stasera. La battuta che è piaciuta di più agli utenti? “Volevo dire alla Rai che sono qui gratis, che non diventi un’abitudine” ha affermato la Vanoni. La frecciatina, rivolta probabilmente ai vertici Rai, ha decisamente attirato l’attenzione di tutti, e il popolo dei social è apparso compatto: è stato “Il momento più alto della serata” o, comunque, uno dei più divertenti.

Festival di Sanremo 2019: Alessandra Amoroso in lacrime sul palco dell’Ariston

Momenti di ilarità e ironia, ma anche tante emozioni stasera al Festival di Sanremo 2019. Tra questi, sicuramente, rientra l’esibizione di Alessandra Amoroso. La cantante ed ex allieva di Amici, dopo essersi esibita insieme al direttore artistico Claudio Baglioni, si è molto commossa, tanto da non riuscire a trattenere le lacrime. Grazie a lui – ha spiegato – è riuscita a delineare meglio il suo percorso artistico. Per questo motivo al cantante, e ai suoi genitori, Sandrina ha voluto esprimere la propria gratitudine.