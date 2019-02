Alessandra Amoroso in lacrime a Sanremo 2019: grandi emozioni al Festival

Festival di Sanremo 2019, Alessandra Amoroso in lacrime: il duetto con Baglioni e i ringraziamenti della cantante

Alessandra Amoroso a Sanremo stasera non poteva festeggiare i suoi 10 anni di carriera meglio. La cantante, invitata da Claudio Baglioni come super ospite della terza serata del Festival, ha avuto modo di esibirsi sul palco dell’Ariston e di dare il meglio di sé. L’ex allieva di Amici Maria De Filippi, dopo aver cantato “Dalla tua parte” e prima di duettare con il direttore artistico, ha preso la parola per ringraziare personalmente Baglioni. A lui, ha spiegato la Amoroso, deve molto, sia da un punto di vista personale che artistico. Per questo motivo, dopo la loro esibizione l’esibizione, non è riuscita a trattenere le lacrime.

Alessandra Amoroso piange a Sanremo: grandi emozioni sul palco dell’Ariston

Cantare insieme a Claudio Baglioni, sul palco del Festival, durante una delle manifestazioni più importanti della musica italiana, ha fatto commuovere molto Alessandra Amoroso stasera. Un mix di emozioni così forti che la cantante, come accennato sopra, dopo il duetto con il conduttore non è riuscita a trattenere le lacrime. Prima di lasciare la scena, inoltre, la Amoroso ha voluto ringraziare personalmente (oltre Claudio) i propri genitori. “Grazie papà e mamma” ha affermato fiera. Quest’anno per lei è stato un anno importante, dieci anni di successi e la strada fatta l’hanno portata stasera su quest’importante palco dove, ancora una volta, ha dimostrato di essere all’altezza della situazione.

Non solo emozione e lacrime stasera a Sanremo. Subito dopo Alessandra Amoroso, difatti, sul palco è salita Ornella Vanoni. La cantante, insieme a Virginia Raffaele, ha regalato momenti di pura ironia, divertendo e intrattenendo perfettamente il pubblico presente in studio e quello da casa. Anche lei era uno dei super ospiti della terza serata. La Vanoni, però, è stata invitata da Claudio Baglioni insieme a Paolo Fresu, con cui ha gareggiato l’hanno scorso tra i big e con cui si esibirà anche stasera.