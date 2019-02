Sanremo 2019 stasera terza puntata: scaletta cantanti e ospiti

Festival di Sanremo 2019 scaletta terza puntata: i cantanti in gara e l’ordine delle esibizioni

Questa sera, nella terza puntata di Sanremo 2019, saranno chiamati ad esibirsi sul palco dell’Ariston 12 dei 24 cantanti in gara al Festival. Dopo le esibizioni di ieri sera, dunque, stasera toccherà ai big in gara che non abbiamo ascoltato durante la seconda serata. La scaletta ufficiale, e quindi l’ordine di esibizione, è stato rivelato stamattina durante la conferenza stampa dal vicedirettore Rai Claudio Fasulo. I cantanti, stando a quanto annunciato, entreranno in scena secondo il seguente ordine:

– Mahmood con Soldi;

– Enrico Nigiotti con Nonno Hollywood;

– Anna Tatangelo con Le nostre anime di notte;

– Ultimo con I tuoi particolari;

– Francesco Renga con Aspetto che torni;

– Irama con La ragazza con il cuore di latta

– Patty Pravo e Briga con Un po’ come la vita;

– Simone Cristicchi con Abbi cura di me;

– Boomdabash con Per un milione;

– Motta con Dov’è l’Italia;

– The Zen Circus con L’amore è una dittatura;

– Nino D’Angelo e Livio Cori con Un’altra luce.

Sanremo 2019, ospiti prima puntata: tutti gli artisti che saliranno sul palco dell’Ariston stasera

Attesissimi sul palco dell’Ariston stasera anche gli ospiti chiamati ad intrattenere il pubblico della kermesse. Per la terza puntata del Festival di Sanremo Claudio Baglioni ha voluto nello show: Antonello Venditti, che si esibirà cantando i brani più famosi del suo celebre album “Sotto il segno dei pesci”, Alessandra Amoroso, Ornella Vanoni (accompagnata da Paolo Fresu) e Umberto Tozzi e Raf. Questi sono i cantanti che il direttore artistico ha voluto per la terza serata del Festival della canzone italiana.

Festival di Sanremo 2019: tra gli ospiti della terza puntata Fabio Rovazzi

Sanremo, si sa, non è solo musica, ma anche intrattenimento. Per questo motivo, stasera, tra gli ospiti della terza puntata del Festival non ci saranno solo cantanti. Ci sarà il comico Paolo Cevoli e sul palco dell’Ariston, dopo l’esperienza con Sanremo Giovani, tornerà Fabio Rovazzi. Un momento della serata verrà dedicato anche alla presentazione di “Io sono Mia”, il docu – film della Rai basato sulla vita di Mia Martini, e per l’occasione salirà sul palco la protagonista, Serena Rossi.