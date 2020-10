Ornella Muti ricorda la storia con Celentano: “Adriano si sentiva solo”

Ornella Muti è tornata a parlare della storia d’amore con Adriano Celentano. Una storia che risale agli anni Ottanta, quando i due attori hanno girato i film, campioni di incassi, Il bisbetico domato e Innamorato pazzo. All’epoca il Molleggiato era già sposato con Claudia Mori così come Ornella era legata al collega Alessio Orano. A parlare per la prima volta di questa liaison qualche anno fa è stato proprio Celentano, mandando su tutte le furie la Muti, che preferiva mantenere il silenzio. A Ogni Mattina, il programma di Adriana Volpe in onda su La 7, la Muti ha ricordato la faccenda con la figlia Naike Rivelli. Proprio quest’ultima ci ha tenuto a precisare che la madre non è stata di certo il terzo incomodo della situazione e che all’epoca Adriano e Claudia stavano affrontando diversi problemi.

Cosa ha detto Ornella Muti sulla storia d’amore con Adriano Celentano

“Quando ero piccola, ho dei ricordi, ricordo che veniva Adriano Celentano a frequentarci. In quel periodo tu eri sola, non eri ancora sposata con papà. Eravate in crisi. All’improvviso dal passato, due persone oggi escono fuori con una notizia che mamma non avrebbe mai svelato per rispetto alle famiglie. Perché Adriano Celentano secondo te si sentiva così solo?”, ha fatto sapere Naike Rivelli a Ogni Mattina. Pronta la replica di mamma Ornella Muti: “Perché Celentano si sentiva solo? Perché lei stava da qualcun altro, o almeno così dicevano. Io non lo so, non c’ero”. Naike, allora, ha rimarcato come sua madre sia stata una vera signora perché ha sempre evitato questo argomento, fino a quando non è venuto alla luce. Poi ha detto la sua a riguardo: “È successa questa cosa con mamma perché evidentemente nella famiglia Celentano non erano così felici. Mamma non è andata a mettere il dito tra moglie e marito felici”.

Adriano Celentano ha tradito la moglie Claudia Mori con Ornella Muti

Ornella Muti ci ha tenuto a precisare che la scappatella con Adriano Celentano è stato l’unico tradimento della sua vita. L’attrice è stata sposata con l’attore Alessio Orano dal 1975 al 1981. Dal 1988 al 1996 è stata la moglie dell’uomo d’affari Federico Fachinetti, dal quale ha avuto i figli Andrea e Carolina. “Da quello che ricordo io, a un certo punto a me è stato detto che non era la cosa giusta e mamma se n’è andata a gambe levate. Poi si è sposata con Federico e ho dei fratelli”, ha aggiunto Naike Rivelli, che ha poi invitato chi di dovere ad intervistare Adriano e la moglie Claudia Mori per ulteriori dettagli sulla faccenda.

La lunga storia d’amore tra Claudia Mori e Adriano Celentano

Adriano Celentano ha conosciuto Claudia Mori nel 1963, sul set del film Uno strano tipo. Un vero e proprio colpo di fulmine, che ha portato la coppia all’altare nel 1964. Nel 1967 è uscita la celebre canzone La coppia più bella del mondo, manifesto del loro amore e risposta a tutti quelli che vedevano possibili crisi dietro ogni loro gesto o apparizione. Adriano e Claudia hanno tre figli: Rosita, Giacomo e Rosalinda.

L’incontro tra Adriano Celentano e Ornella Muti

Adriano Celentano e Ornella Muti si sono conosciuti nel 1980, sul set de Il bisbetico domato. Un duo complice e affiatato, che ha subito conquistato il pubblico. Tanto che nel 1981 Adriano ha voluto Ornella anche come protagonista della pellicola Innamorato pazzo.