Ornella Muti, figlia fa a pezzi Armani: “Ecco chi vestirà mamma a Sanremo”

Ornella Muti sarà una delle star che affiancheranno Amadeus sul palco del Festival di Sanremo 2022, che inizierà martedì 1 febbraio per concludersi sabato 5. L’annuncio della presenza della diva 65enne romana lo ha fatto lo stesso conduttore pochi giorni fa, intervenendo al Tg1. Nel frattempo il taglio del nastro della kermesse si avvicina e coloro che saliranno sull’Ariston stanno confezionando le proprie scelte in merito agli abbigliamenti da sfoggiare. La Muti avrebbe detto no a sua maestà Giorgio Armani, con il quale è amica e che spesso l’ha vestita. A rivelare la decisione dell’attrice è stata sua figlia, Naike Rivelli, che ha fatto a pezzi lo stilista con un controverso post social che sta già provocando parecchie polemiche in rete.

Naike Rivelli ha fatto campeggiare una serie di foto in cui si vedono sua madre e ‘Re Giorgio’ assieme. Di primo impatto pareva un omaggio allo stilista, ma il messaggio a corredo del post ha rivelato ben altro. “Sta finendo un pezzo di storia. Questo Sanremo ci ha fatto capire tante cose. Addio vecchia moda, benvenuta ecofashion!” Così ha esordito la figlia di Ornella Muti che ha poi spiegato che lei e la madre sono assolutamente orgogliose di aver detto no ad Armani: “Siamo super fieri di aver rifiutato un look che non è in linea con le nostre scelte di oggi! Ci dispiace ma…, anche no!. Addio Giorgio Armani”.

“Abbiamo optato per coloro che hanno capito l’importanza delle nostre scelte in un mondo che sta cambiando, scelte che vanno al di là delle “vecchie amicizie”“, ha sottolineato la Rivelli. E ancora: “L’amicizia a casa nostra vuol rispettare le decisioni altrui. Tutti coloro che vestiranno la mamma a Sanremo hanno proposto qualcosa di ecosostenibile che potesse piacere alla mamma, anche brand che non lo avevano mai fatto prima!”.

Quindi ha concluso: “Questo Sanremo sarà pieno di novità, modernità e addio vecchiume. Evviva #postleathergeneration. Ornella Muti dai gioielli alle scarpe ecofashion”. In fondo al post sono stati taggati lo stilista Francesco Scognamiglio e i brand Miomojo, Ottica de Donno, Roger Vivier e German Ohr.

Le parole della Rivelli hanno subito innescato delle reazioni tra i fan. C’è chi ha applaudito per la svolta verso l’ecosostenibilità anche sul fronte abbigliamento e chi ha trovato infelici le frasi come “addio vecchiume” e “vecchie amicizie” rivolte ad Armani. Come al solito Sanremo non è ancora iniziato ma già le polemiche infuriano. Nulla di nuovo sotto il sole, tutto come da tradizione vuole. Che il Festival abbia inizio.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Naike Rivelli (@naikerivelli)

Sanremo, il colpo finale è sorpresa è il nome di Fiorello?

L’unico nodo ancora da sciogliere è la presenza o meno di Fiorello alla kermesse. Nelle scorse ore Amadeus ha pubblicato un video su Instagram, ritraendosi mentre bussa alla porta di una stanza dell’hotel in cui alloggia. La stessa stanza che ha detto di aver riservato per degli amici. In molti credono che poco prima dell’inizio del Festival il conduttore annuncerà la presenza di Fiorello.