Arresto Claudia Rivelli, come ha reagito la sorella Ornella Muti: retroscena

L’arresto di Claudia Rivelli, sorella di Ornella Muti, ha scosso Roma. Sull’attrice 71enne pende la grave accusa di spaccio di droga. Al momento la donna si trova agli arresti domiciliari dopo essere stata fermata a seguito di un’operazione svolta dai carabinieri del Nas. Gli agenti dell’Arma hanno lavorato su un traffico di droghe sintetiche acquistate dall’estero e sul darkweb.

In particolare, come ha reso noto la Repubblica, la sorella della Muti, sarebbe accusata di aver importato illecitamente e periodicamente “vari flaconi di Gbl (la cosiddetta droga dello stupro, ndr) provvedendo a inviarne parte al figlio residente a Londra dopo averne sostituito confezione ed etichetta riportante indicazione ‘shampoo’ in modo da trarre in inganno la dogana”. Questo è ciò che hanno scritto gli inquirenti nello stilare il capo di imputazione.

Da quando è trapelata la notizia Ornella Muti non ha proferito parola. A capire quale sia il suo stato d’animo in questo momento e la reazione avuta alla notizia dell’arresto della sorella ci ha pensato il magazine Oggi che ha raccolto delle dichiarazioni di persone vicine alla 66enne romana, star del cinema italiano.

Tali persone hanno riferito al settimanale diretto da Umberto Brindani le parole che la Muti avrebbe pronunciato quando ha saputo della vicenda relativa a Claudia Rivelli: “Mia sorella è la persona più dolce e ingenua che io conosca. Una donna naïf incapace di distinguere persino uno spinello da una sigaretta”. Secondo Ornella l’accusa formulata nei confronti della sorella non è altro che un grande “equivoco” che presto si risolverà con la venuta a galla della verità, che, sempre a detta della Muti, sarà ben diversa da quella fino ad ora ipotizzata.

Sempre fonti vicine alla Muti hanno riferito che in questo momento l’attrice è incredula e addolorata. Non solo: continua a ribadire che nutre la certezza che Claudia sia estranea ai fatti. Per questa convinzione, da quando il caso ha travolto la Rivelli, non smette di manifestarle vicinanza e solidarietà

Sempre il magazine Oggi ha inoltre riportato altre frasi che Ornella avrebbe confidato alle persone a lei più vicine: “Claudia è da sempre una sognatrice e priva di ogni qualsivoglia malizia. Vive in un mondo tutto suo fatto di pittura, contemplazione e amore. Soprattutto per il figlio che vive a Londra. E a cui è legata da un rapporto simbiotico per il quale darebbe la sua stessa vita”.

Claudia Rivelli interrogata dal Gip si avvale della facoltà di non rispondere

Nel frattempo, lungo la giornata di mercoledì 3 novembre, Claudia Rivelli ha affrontato l’interrogatorio di garanzia davanti al gip Roberto Saulino. Nel corso dell’incontro, come riferisce la Repubblica, si è avvalsa della facoltà di non rispondere.