Ornella Muti di nuovo nonna: annuncio e scelta sul bebè in controtendenza

Ornella Muti è diventata di nuovo nonna. Nelle scorse ore ha partorito Carol, la compagna di suo figlio Andrea Fachinetti. Per la coppia si tratta del primo frutto d’amore. Ad annunciare la lieta notizia è stata proprio la diva 67enne attraverso un post pubblicato su Instagram lungo la giornata di domenica 12 giugno. L’attrice romana ha così accolto il suo quarto nipote che è stato chiamato Edoardo.

“Ecco il quarto nipotino: Edoardo. Si vede solo la sua manina avvolta al dito della nonna. I neonati sono sacri e vanno protetti dai social”. Così Ornella Muti nell’annunciare la nascita del bebè. Una didascalia posta a corredo di uno scatto in cui la si vede porgere il dito al piccino che lo stringe con la sua manina mentre è coricato nel passeggino. Volutamente non è stato ripreso in viso. Parola d’ordine riserbo, perché i “neonati sono sacri e vanno protetti dai social”. Una decisione in controtendenza rispetto ai tempi coevi dove tutti mostrano tutto, neonati compresi.

Andrea Fachinetti è l’unico figlio maschio avuto da Ornella Muti. Ha seguito le orme della madre dedicandosi al cinema. Il giovane ha avuto ruoli in Scusa ma ti chiamo amore e nella serie tv I Medici. Inoltre ha anche lavorato nell’ambito della moda, in qualità di modello, per Armani. Il suo sogno nel cassetto è quello di affermarsi come regista.

Come poc’anzi accennato, il piccolo Edoardo è il quarto nipote della Muti. Prima di lui sono venuti alla luce Akash (il figlio di Naike Rivelli nato nel 1996) e Alessandro e Giulia (i frutti d’amore di Carolina Fachinetti, secondogenita dell’attrice).

Ornella Muti è tornata assieme all’ex marito Federico Fachinetti? I due sono stati sorpresi a Roma mano nella mano

Lo scorso maggio si sono riaccesi i riflettori della cronaca rosa sulla diva capitolina. I paparazzi di Diva e Donna hanno pizzicato l’attrice nella Capitale in compagnia dell’ex marito Federico Fachinetti. Secondo i ben informati, tra i due, a quasi trent’anni dalla rottura, è tornato il sereno.

La Muti e l’imprenditore sono stati sorpresi mentre stavano facendo due passi in un parco di Roma. Negli scatti rubati si è notata una certa complicità, con tanto di mano nella mano. Ritorno di fiamma? Chissà. Dopotutto, come cantava Antonello Venditti, ‘certi amori non finiscono, fanno dei giri immensi e poi ritornano…’