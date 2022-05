Ornella Muti: dopo 26 anni ritorno di fiamma con l’ex marito

Certi amori non finiscono, fanno dei giri immensi e poi ritornano…l’attrice paparazzata a Roma in dolce compagnia…

I paparazzi di Diva e Donna hanno beccato nella Capitale una coppia a sorpresa: quella formata da Ornella Muti e l’ex marito Federico Facinetti. Pare che tra i due, a quasi trent’anni dall’addio, sia tornato il sereno. L’attrice e l’uomo d’affari sono stati pizzicati mentre passeggiavano in un parco di Roma. Nelle immagini rubate si vedono complici e sorridenti e a un certo punto si tengono pure per mano, come a suggellare questo ritorno di fiamma che sembra più concreto che mai.

Già lo scorso 9 marzo, in occasione dei festeggiamenti per i suoi 67 anni, Ornella Muti aveva pubblicato una foto di famiglia in cui compariva con Fachinetti. Ora una paparazzata che vale più di mille parole: certi amori fanno dei giri immensi e poi ritornano come canta Antonello Venditti? A quanto pare sì…

Ornella Muti e Federico Fachinetti sono sempre rimasti in contatto: hanno due figli, Carolina e Andrea, e stanno per diventare di nuovo nonni visto che il loro secondogenito – visto qualche anno fa a Pechino Express – aspetta un figlio dalla moglie. Fachinetti è inoltre il padre adottivo di Nike, la primogenita che Ornella ha avuto da una precedente relazione.

L’attrice e Federico sono stati sposati dal 1988 al 1996, poi il divorzio anche se è sempre rimasto l’affetto e la stima. Ora, a distanza di 26 anni, sempre riesplosa pure la passione tra i due…Nel 1994 l’ex marito di Ornella Muti è stato travolto da uno scandalo finanziario.

Fachinetti è stato arrestato per bancarotta fraudolenta e associazione a delinquere e dopo quello scandalo conduce una vita piuttosto riservata. Ora è apparso di nuovo pubblicamente accanto all’ex moglie: i due sono apparsi sorridenti e felici come due ragazzini. Se son rose, dunque, (ri)fioriranno…

I ritorni di fiamma dei Vip

Dare una seconda possibilità va di moda nell’ultimo periodo nel mondo dello showbiz. Prima di Ornella Muti e l’ex marito sono tornati insieme Jennifer Lopez e Ben Affleck ma pure Belen Rodriguez e Stefano De Martino. Senza dimenticare il divo di Hollywood Ben Stiller, che si è riavvicinato all’ex moglie Christine Taylor dopo la pandemia da Covid-19.