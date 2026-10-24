Ornella Muti a Ballando con le Stelle, Lucarelli svela il cachet stellare ma poi spunta un’altra cifra

Quanto guadagna Ornella Muti a Ballando con le Stelle? Il cachet della diva romana è diventato oggetto di interesse nelle ultime ore, dopo che Selvaggia Lucarelli ha svelato la presunta cifra monstre che l’attrice incasserebbe dopo ogni puntata. L’ex giurata dello show danzante condotto da Milly Carlucci ha parlato del compenso nella sua newsletter “Vale Tutto”, affermando di aver saputo che Muti si mette in tasca ben 40mila euro per ogni sua apparizione in pista. Non solo: sempre secondo le informazioni in possesso di Lucarelli, Muti avrebbe a disposizione anche 4mila euro per il trucco e altri extra. L’attuale opinionista del Grande Fratello Vip ha inoltre rimarcato che nessun altro vip, da quando Ballando con le Stelle va in onda, ha avuto un cachet così alto. Quanto riferito da Lucarelli è però stato messo in discussione da Fanpage.it.

Ballando con le Stelle, cachet di Ornella Muti: le versioni di Selvaggia Lucarelli e Fanpage

La testata campana ha spiegato che Ornella Muti non verrebbe pagata 40mila euro a puntata più gli extra. La cifra corretta sarebbe 27mila euro, senza appendici. In particolare, nella cifra sarebbero già conteggiate le spese vive e la quota destinata all’agenzia che cura gli interessi della concorrente. Fanpage.it ha ribadito che non ci sarebbe alcuna somma aggiuntiva per altre eventuali esigenze dell’attrice e che, al trucco e parrucco di Muti, pensano le maestranze della Rai, come avviene per gli altri famosi in gara.

Da un lato c’è quindi la versione di Selvaggia Lucarelli, che parla di un cachet che nel complesso si aggira sui 44mila euro, dall’altro c’è la ricostruzione di Fanpage.it, che ridimensiona drasticamente la cifra, portandola a 27mila euro. La testata giornalistica ha anche sottolineato che di tale presunta cifra a Muti resta in tasca molto meno, considerando la quota destinata al suo staff e quella alle spese personali.

Il cachet di Barbara D’Urso tra indiscrezioni e smentite

Non è la prima volta che i cachet dei personaggi che ruotano attorno a Ballando con le Stelle innescano curiosità. L’ultimo caso ultra chiacchierato è stato il compenso di Barbara D’Urso, arruolata da Milly Carlucci in giuria. Per tutta l’estate presunti ben informati hanno parlato di cifre stellari e di richieste esose da parte dell’ex conduttrice di Pomeriggio 5. La diretta interessata, quando ha ufficializzato il suo ingresso nel cast del talent show, ha smentito categoricamente le voci sul suo ‘salario’, affermando che sulla vicenda sono state fatte circolare falsità e che ha accettato un cachet basso in quanto la Rai non aveva a disposizione molto budget.