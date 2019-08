Orlando Bloom pazzo d’amore: “Voglio un figlio da Katy Perry”

Orlando Bloom innamorato di Katy Perry rivela: “Vorrei un figlio da lei”

Dopo aver passato un anno da single, Orlando Bloom e Katy Perry nel 2018 sono tornati insieme. I due questa volta però fanno davvero sul serio, tant’è che l’attore ha chiesto la cantante in sposa il giorno di San Valentino di quest’anno. Per Katy Perry questa è stata una grandissima emozione che ricorda sempre con gioia perchè il suo Orlando per quella giornata importante ha organizzato tutto alla perfezione. Secondo i rumors durante l’autunno verranno annunciate ufficialmente le nozze. Dunque, ci siamo. La cantante di Firework e la star de I Pirati dei Caraibi stanno per diventare marito e moglie. Orlando è davvero molto innamorato della sua Katy, tant’è che sogna di passare con lei un futuro roseo e ricco composto solo ed esclusivamente da gioie. Il bell’attore si è detto addirittura pronto a diventare di nuovo padre perché dalla donna del suo cuore vorrebbe avere un figlio.

Orlando Bloom: “Non vedo l’ora di avere un figlio da Katy Perry”

Oltre a fare il suo mestiere, Orlando Bloom adora fare il papà e prendersi cura di suo figlio. E come ha rivelato al magazine F, non vede l’ora di allargare la famiglia con Katy Perry. L’attore ha già un figlio, avuto dal precedente matrimonio con Miranda Kerr, ma ora ne sogna un secondo: “Non vedo l’ora di avere un figlio dalla mia futura moglie. A 42 anni mi sento pronto”. Non è la prima volta che Orlando Bloom si esprime su questo argomento. Già l’anno scorso lo rivelò tramite le Domande su Instagram ad una fan che gli domandò se gli sarebbe piaciuto diventare nuovamente padre. Ora, ovviamente, tutti si chiedono se anche la cantante sia dello stesso avviso e non veda l’ora di diventare madre. Durante l’intervista, l’attore britannico ha inoltre confessato che lui e Katy ancora non hanno deciso dove e come si sposeranno. Ha promesso, però, che presto si saprà tutto.

“Non è facile vivere un amore con un’artista”, le parole di Orlando

Orlando Bloom, che presto vedremo accanto a Cara Delevingne nella serie Carnival Row, oltre ad aver ribadito di essere innamorato della sua Katy ha svelato: “Insieme stiamo lavorando sulle fondamenta della nostra futura casa. Non è facile vivere un amore con un’artista che passa molta parte dell’anno in tour o su un set, ci vuole fiducia. Dobbiamo imparare a vivere l’amore da lontano e a godere dei momenti che passiamo insieme. Non è facile, in passato abbiamo avuto delle difficoltà ma ora sono superate”. Intanto, si fanno sempre più insistenti le voci secondo cui l’annuncio del matrimonio verrà dato durante l’autunno che sta per affacciarsi.