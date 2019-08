Katy Perry ed Orlando Bloom presto sposi? Ultime news

Katy Perry ed Orlando Bloom presto convoleranno a nozze? Ecco che cosa si racconta su una delle coppie di celebrities più amate al mondo

Katy Perry ed Orlando Bloom si amano alla follia. La loro storia è iniziata nel 2017, quando nel Gennaio dopo aver partecipato alla celebre cerimonia dei Golden Globe, si sono fermati a mangiare nello stesso fast food. Katy ha rivelato che Orlando, molto probabilmente per cercare un approccio con lei, ha tentato di rubarle l’hamburger che aveva ordinato e che lei, vista la sua bellezza, glielo ha volentieri ceduto. La scintilla vera e propria, però, è scoccata durante l’after party dei Golden Globe che si è tenuto sempre quella sera, da lì in poi i due hanno iniziato una travolgente storia d’amore che purtroppo, però, si è interrotta verso la metà dello stesso anno. Esattamente un anno dopo, però, Katy ed Orlando sono tornati insieme e lui nel giorno di San Valentino del 2019, a bordo di uno splendido elicottero, le ha chiesto di sposarlo. E la Perry ovviamente gli ha risposto di si. Dunque, molto presto ci saranno anche queste nozze tanto attese anche se, qualche tempo fa, sembrava che i due avessero un po’ mandato indietro l’idea di sposarsi.

Katy Perry ed Orlando Bloom quando si sposano

Circa un mese fa si vociferava che le nozze tra le due celebrità erano state rimandate a ‘data da destinarsi’. Viste le precedenti relazioni finite male, si diceva che i due non avessero nessuna fretta di sposarsi. La cantante, infatti, come riporta Vanity Fair ad una famosa emittente radiofonica aveva rivelato: “La nostra relazione sta andando alla grande. Vogliamo però lavorare ancora sul nostro rapporto. D’altronde entrambi siamo già stati sposati, ora è diverso”. Adesso, però, pare che le cose siano cambiate. Come ci suggerisce il profilo social del magazine Chi, pare che l’annuncio delle nozze della Perry e della star de I pirati dei Caraibi arriverà in autunno, quindi, molto presto!

Katy Perry e il ricordo della proposta di matrimonio di Orlando

A raccontare i dettagli della proposta di matrimonio di Orlando Bloom, è stata la stessa Katy Perry: “È stato davvero dolce. Siamo andati a cena ed ero convinta che dopo saremmo andati a vedere una mostra, ma mi ha portato a bordo di un elicottero e lì mi ha chiesto di sposarlo”. L’elicottero è poi atterrato su di un rooftop dove ad attenderli c’erano gli amici e la famiglia della cantante che ha commentato così: “Ha fatto tutto così bene, è stato tutto perfetto”.