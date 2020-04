Orlando Bloom e Katy Perry: gravidanza tra crisi e cibi piccanti

Katy Perry incinta di Orlando Bloom: ultime news e gossip sulla coppia

Orlando Bloom e Katy Perry si preparano a diventare una famiglia. Forse non tutti lo sanno ma la cantante è incinta: è in attesa del suo primo figlio. Anzi, figlia: proprio di recente la coppia ha annunciato di aspettare una bambina. Che, molto probabilmente, si chiamerà Ann Pearl, come la nonna paterna della popstar. Per Katy non è facile vivere questa gravidanza nel bel mezzo di una pandemia mondiale e ha ammesso che non lo dimenticherà mai. Per fortuna può contare sul sostegno e sull’appoggio dell’attore inglese anche se qualcuno ha parlato di crisi. Stando ad alcune indiscrezioni, infatti, la gravidanza di Katy avrebbe in qualche modo influito sul rapporto con Orlando, che non sarebbe più quello degli inizi… Sarà vero?

Katy Perry non ha mai parlato di questa presunta crisi con Orlando Bloom

Nell’ultimo periodo, complice la gravidanza, Katy Perry è spesso ospite di programmi tv e podcast. E mai ha menzionato questa presunta crisi con Orlando Bloom. Chi tace acconsente o fake news da snobbare? Chissà… di sicuro Katy e Orlando saranno legati per sempre grazie alla piccolina in arrivo. La bambina dovrebbe nascere dopo la fine dell’estate e per Bloom si tratta della seconda erede. Dal matrimonio con la top model Miranda Kerr – durato dal 2010 al 2013 – il 43enne ha avuto il primogenito Flynn, che oggi ha 9 anni. Il bambino ha cucito subito un bel legame con la Perry e lo stesso ha fatto Miranda che nel frattempo si è risposata con Evan Spiegel (fondatore di Snapchat) e ha avuto un altro figlio, Hart.

Katy Perry e Orlando Bloom, il matrimonio della coppia è stato rinviato

Per via dell’emergenza Coronavirus Katy Perry e Orlando Bloom hanno rimandato il loro matrimonio. La coppia sognava di sposarsi la prossima estate in Giappone. L’artista sarebbe arrivata all’altare col pancione ma alla fine tutto è saltato. Le nozze sono state così rinviate al 2021 anche se non è ancora confermato se saranno in Oriente. Per mesi si è parlato di una cerimonia a Disneyland ma l’ipotesi è stata presto scartata dai promessi sposi. Intanto per via della dolce attesa è cambiato il palato della Perry. La 35enne ha ammesso di aver scoperto l’amore per i cibi piccanti e di non poter fare a meno in questo periodo dell’avocado toast con tabasco. “Ho costantemente voglia di piccante”, ha confidato la futura mamma.