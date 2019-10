Miranda Kerr ha partorito: terzo figlio per l’ex moglie di Orlando Bloom

Miranda Kerr ha partorito, la modella ed ex moglie di Orlando Bloom ha dato alla luce il suo terzo figlio

La notizia è stata diffusa solo poche ore fa ma pare non essere poi così ‘fresca’. Miranda Kerr, la meravigliosa modella australiana, ha dato alla luce il suo terzo figlio. L’ex moglie di Orlando Bloom ora legata ad Evan Spiegel, fondatore di Snapchat, ha partorito durante l’inizio di questa settimana. Miranda, infatti, insieme al suo coniuge ha deciso di mantenere il riserbo e di tenersi questa lieta notizia per se’ per un po’ di tempo. Non a caso, la Kerr pur possedendo un profilo Instagram ed essendo anche molto attiva ha deciso di non dare nessun annuncio ufficiale. A diffondere la novità è stato il Daily Telegraph, un famoso quotidiano del Regno Unito.

Miranda Kerr finalmente felice accanto ad Evan Spiegel

Pensate che la coppia è così riservata che per ora non è ancora ben chiaro se la creatura appena nata sia maschietto o femminuccia e, ovviamente, non si conosce ancora il nome. Se dovesse esser certo che il nuovo arrivato sia un maschio, per la Kerr è il suo terzo principino. La modella infatti è già mamma di Flynn (nato dalla relazione con Orlando Bloom) e del piccolo Hart avuto dal suo attuale coniuge. Miranda ed Evan si sono conosciuti circa 4 anni fa e si sono sposati nel 2017. Per la modella questo è un periodo davvero felice dopo il buio attraversato a causa del divorzio dall’attore de I pirati dei Caraibi. I due sono rimasti in ottimi rapporti ma Miranda confessò che era finita in depressione e che è riuscita a salvarsi grazie all’aiuto della meditazione.

Intanto, Orlando Bloom si prepara a sposare Katy Perry

Anche Orlando Bloom oggi vive una vita piena di gioia. Il divo britannico è sentimentalmente legato alla popstar Katy Perry, alla quale ha pure chiesto la mano il giorno di San Valentino. I due quindi si stanno preparando per il grande giorno che pare si terrà in quel di Disneyland (in California) tra pochissimi mesi. Chissà se anche loro decideranno di allargare la famiglia!