Orietta Berti via dal GF Vip: scelta non fu mai più azzeccata

Orietta Berti a ruota libera. Intervistata dal quotidiano La Repubblica, la cantante e opinionista del Grande Fratello Vip ha parlato ampiamente di diverse questioni professionali e private che la riguardano. Spazio al suo ruolo nel reality show di Canale Cinque, in cui commenta le vicende dei ‘Vipponi’ della Casa più spiata d’Italia. In che rapporti è con il conduttore Alfonso Signorini? Quel clima goliardico e da ‘amiconi’ che si vede innanzi alle telecamere è il medesimo che si respira anche quando i riflettori si spengono? Pare di sì…

“Mi trovo bene, è buono, religioso, andiamo d’accordo. Mi tratta come una di famiglia. Con Sonia Bruganelli siamo amiche, io voglio salvare quello lì, lei quello là. Ridiamo”, ha raccontato la Berti, confermando che non c’è alcuna tensione dietro le quinte del programma con i colleghi.

Alcune indiscrezioni circolate nelle scorse settimane hanno riferito che il prossimo anno non rivestirà più il ruolo al GF Vip e che farà ritorno ‘all’ovile’, da Fabio Fazio, vale a dire che tornerà a sedersi al tavolo di Che Tempo Che Fa (Rai Tre). Anche in questo caso arriva una sorta di conferma.

“Sono stata con Fabio tanti anni, tornerò da lui. Intanto devo andare a promuovere il mio cofanetto. A Mediaset mi lasciano molto libera”. Insomma, il prossimo anno bye bye Grande Fratello e rientro in Rai. D’altra parte, per il momento, in qualità di opinionista del reality Orietta ha lasciato parecchio a desiderare, essendo stata poco incisiva. Viene da dire che scelta no fu mai più che azzeccata sia per lei sia per il programma.

Tra poco inizierà il Festival di Sanremo. La Berti non ci metterà piede in alcuna veste, anche per via degli accordi presi con il Biscione. “Lì non mi lasciano andare – ha spiegato -. Mediaset fa la controprogrammazione, io il lunedì e il giovedì sono in onda. Le altre sere però lo vedrò”. Amadeus direttore artistico della kermesse? “Accontenta tutti e fa bene, il confronto generazionale è bello”.

Sogni rimasti nel cassetto ne ha ancora alla soglia degli 80 anni? Assolutamente sì ed uno porta al nome di Fabio Rovazzi. La cantante nutre infatti il desiderio di lavorare a un progetto con lo YouTuber per il quale prova una profonda stima e una forte ammirazione dal punto di vista artistico. “Ho voglia di fare una canzone con Fabio Rovazzi – ha dichiarato -. So che ha tanti impegni, ma prima o poi ce la faremo. Quel ragazzo è speciale, è stato allevato dai nonni: modernissimo, ha questi modi di altri tempi, un’educazione squisita. Rispetta tutti”.

Spazio anche ad un commento su Iva Zanicchi che ha da poco concluso il suo percorso a Ballando con le Stelle. Nello show di Rai Uno di Milly Carlucci è stata una vera e propria mattatrice. C’è chi l’ha osannata e chi l’ha criticata per via delle barzellette a volte un poco spinte. Cosa ne pensa la Berti? “Qualche volta, raccontava le barzellette. Anch’io ho fatto l’esperienza ma non la farò mai più, avevo i sandali con le striscioline di pelle e i piedi mi sanguinavano, giravo in pantofole. Le striscioline ti uccidono, il piede corre avanti”.