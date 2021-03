Orietta Berti, tutto quello che ha combinato a Sanremo: arriva una richiesta

Orietta Berti è stata indubbiamente la protagonista del Festival di Sanremo 2021. Partita in sordina, e con la convinzione di arrivare ultima in classifica, la cantante ha invece lasciato il segno con le sue disavventure e gaffe. Nel giro di pochi giorni Orietta è diventata un vero e proprio mito ed è riuscita a conquistare pure il pubblico più giovane. Ospite di Verissimo la Berti ha fatto l’elenco di tutto quello che è accaduto dietro le quinte, divertendo Silvia Toffanin e il pubblico a casa.

Una vera e propria lista di incidenti e imprevisti ha segnato la settimana sanremese di Orietta Berti. Tutto è iniziato con la polizia che ha inseguito la Berti la sera prima dell’inizio di Sanremo 2021. L’interprete era andata a ritirare i suoi abiti quando è stata fermata da alcuni agenti per non aver rispettato il coprifuoco. Per capire se davvero stava dicendo la verità i poliziotti hanno addirittura inseguito la 77enne che non hanno poi multato.

Sul palco dell’Ariston Orietta Berti ha rischiato poi di restare praticamente in mutande. Dietro le quinte del palco stava per perdere il pantalone di paillettes e il suo manager è stato costretto a chiedere aiuto. Per fortuna si è fatta avanti una donna con una spilla da balia che ha cercato, alla bell’e meglio, di sistemare l’outfit di Orietta (che per l’occasione ha scelto lo stesso stylist di Achille Lauro). Per fortuna nessun intoppo durante l’esibizione ma la Berti ha rischiato grosso.

Così come ha sfiorato l’assurdo la notte prima della finale, passata ad asciugare la sua stanza d’albergo. Orietta Berti ha lasciato il rubinetto aperto per innaffiare dei fiori che le avevano regalato a Sanremo. Quando è tornata ha trovato tutto allagato ed è stata costretta ad asciugare da sola il pavimento data l’assenza del servizio in camera.

Da non dimenticare poi le gaffe con Ermal Meta e i Maneskin, che Orietta Berti ha pubblicamente chiamato Ermal MetaL e Nazeskin. Insomma, risate a non finire con gli imprevisti dell’artista, diventata immediatamente un personaggio iconico. Così iconico che il pubblico ha fatto una richiesta importante attraverso i social network: quello di vedere di più Orietta in televisione.

Su Twitter molti hanno espressamente chiesto di vedere Orietta Berti a Sanremo anche il prossimo anno, magari come conduttrice. E c’è chi invece ha fatto un appello a Maria De Filippi lanciando l’idea di Orietta come giurata del prossimo Serale di Amici. Una idea più che valida dato il lungo percorso musicale della Berti, che nei giorni scorsi ha criticato la nuova generazione di cantanti che fa un uso sproposito di autotune.

Dove rivedremo Orietta Berti? Lo scopriremo solo vivendo… nell’attesa resta una certezza: Orietta, che queen!