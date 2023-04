Il Grande Fratello Vip si è concluso da poco ma già si pensa all’ottava edizione del reality show, confermata su Canale 5 per la prossima stagione televisiva in partenza a settembre. Più volte si è parlato negli ultimi mesi di un addio delle opinioniste Sonia Bruganelli e Orietta Berti ma se l’addio della moglie di Paolo Bonolis sembra certo non sarebbe lo stesso per la cantante.

Stando ad un’indiscrezione riportata dal blogger Davide Maggio, infatti, l’accordo che l’Usignolo di Cavriago ha stipulato con Mediaset includerebbe una clausola decisamente importante. Quale? La presenza biennale nel programma guidato da Alfonso Signorini. Insoma, Orietta Berti, dopo la discussa partecipazione di quest’anno dovrebbe tornare – come da contratto – al GF Vip.

“Vabbè, devo dirvelo. A me risulta che la Berti abbia un contratto biennale per il #GFVip. Certo, nei contratti ci sono tante clausole ma questo è“, ha scritto Davide Maggio sui social network. Indiscrezione al momento né confermata né smentita da parte della diretta interessata. Bocca cucita pure da parte di Signorini (è stato lui a volere fortemente la Berti nel cast del suo show) e Mediaset.

Quel che è certo è che la presenza di Orietta Berti al Grande Fratello Vip in qualità di opinionista ha destato fin da subito polemiche. Molti hanno avuto da ridire sulla sua età – 79 anni – altri per le sue opinioni poco incisive o per i suoi innumerevoli aneddoti sul marito Osvaldo. A destare scalpore, inoltre, il presunto cachet percepito dalla Berti.

Quanto guadagna Orietta Berti al Grande Fratello Vip: il presunto cachet

Secondo le indiscrezioni trapelate in questi sei mesi, Orietta Berti avrebbe incassato 10mila euro per ogni puntata del Grande Fratello Vip. Considerando che la trasmissione è andata spesso in onda anche due volte a settimana, l’interprete ha indubbiamente portato a casa un bel gruzzoletto. A tali gossip la Berti non ha mai replicato ma si è limitata a dire di aver abbandonato la Rai per Mediaset – dove era Coach a The Voice Senior di Antonella Clerici e opinionista fissa di Che tempo che fa di Fabio Fazio – proprio per una questione di soldi.

Per la settima edizione del GF Vip Orietta Berti avrebbe percepito lo stesso cachet offerto lo scorso anno a Sonia Bruganelli, l’altra opinionista del reality show. Pare però che quest’anno la moglie di Paolo Bonolis abbia ricevuto un sostanziale aumento: ovvero 15mila euro a puntata.